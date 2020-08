Ce spune Nelu Tătaru despre scenariul celor 2.800 de cazuri de infectare pe zi

Ministrul Sănătății a declarat, joi, în cadrul unei conferințe de presă, că în condițiile în care românii nu vor respecta măsurile vom ajunge la mai mult de 2.800 de cazuri de coronavirus pe zi în luna septembrie, așa cum a prognozat INSP.

„Previziuni pot fi multe, în contextul în care nimeni din țara asta n-o să respectăm niște reguli și nu vom încetini acea transmitere comunitară, putem ajunge și la mai multe cazuri. Eu sper că toți am înțeles ce înseamnă acest moment, sper că toți am înțeles că a fost și o perioadă în care a fost rătăcirea unora dintre noi, care am bagatelizat tot ce a însemnat această pandemie. Haideți să fim serioși, cred că în acest moment fiecare dintre noi avem pe cineva cunoscut care trece prin boală și puțini dintre noi care îi avem pe cei care au decedat”, a spus Nelu Tătaru, într-o discuție cu jurnaliștii, potrivit Digi 24.

Mai mult, oficialul din sănătate, a ținut să sublinieze că nu spitalele trebuie să fie soluția pentru eradicarea cazurilor de coronavirus, ci respectarea regulilor.

„Pandemia nu se tranșează în spital. Atâta timp cât vom avea cazuri, acest corp medical va deveni colmatat la un moment dat, cât nu se respectă niște reguli, cât vom avea o transmitere accentuată în comunitate, noi ca și corp medical nu vom putea să gestionăm ce ne vine în unitățile spitalicești. Avem și noi o limită. Cred că măsurile ar trebui să fie respectate”, a adăugat ministrul.

Ministrul Sănătății a mai declarat că în funcție de ce se va întâmpla în a doua jumătate a lunii august se va lua o decizie în ceea ce privește începerea anului școlar.

Starea de alertă, prelungită încă o lună? Ce spune premierul Ludovic Orban

„Orice decizie va ține cont de contextul epidemiologic. Pe baza datelor pe care le avem până astăzi cel mai probabil vom prelungi starea de alertă”, a anunțat premierul.

În urmă cu aproximativ o lună, pe data de 15 iulie, Guvernul a decis ca starea de alertă să fie prelungită. Atunci nu au fost aplicate noi restricții față de cele anunțate anterior.

