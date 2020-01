Oana Roman și Marius Elisei au anunțat acum ceva timp că sunt hotărâți să se despartă, după mai bine de 7 ani de mariaj. Însă din câte se vede, Oana și Marius nu au putut să își spună adio și au hotărât să o ia de la capăt.

Cei doi și-au mai acordat o șansă și au petrecut sărbătorile împreună cu fiica lor, Izabela, ca o familie fericită.

Cum au reușit Oana Roman și Marius Elisei să se împace

Oana a decis să facă primele dezvăluiri după ce a decis să regândească relația ei cu Marius.

”Suntem ok şi eu zic că mergem pe un drum care duce în direcţia bună acum. Da, normal (n.r. că a ajutat despărţirea). Ne-am gândit fiecare ce avem de făcut şi pe ce drum vrem să mergem. Încercăm amândoi separat, dar şi împreună, să facem eforturi astfel încât lucrurile să evolueze astfel încât să fim o familie. Nu vreau să vorbesc prea mult despre asta. Am evitat să vorbesc despre asta în detaliu şi nici n-am s-o fac de acum încolo pentru că pot spune nişte lucruri… Nu vreau să pic în penibil şi să dau detalii care nu îi privesc pe ceilalţi. Sunt lucruri care ţin de sentimentele mele interioare.” ,a declarat Oana Roman la Antena Stars.