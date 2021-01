Ce spune Simona Halep după o performanță incredibilă obținută chiar înainte de Australian Open 2021? Planurile ei sunt clare: ”Principalul meu obiectiv”

ian 30, 2021 Autor: Radu C. Munteanu

In articol:

Plecată în Australia, pentru Marele Șlem de la Melbourne, Simona Halep a primit trofeul care atestă că este una dintre cele mai valoroase jucătoare din istoria tenisului mondial și a făcut o serie de declarații cât se poate de interesante cu privire la viitorul ei ca sportivă.

Mai exact, pregătindu-se intens pentru Australian Open 2021, Simona Halep a recunoscut că, în acest moment, principalul ei obiectiv este să adune cât mai multe meciuri bune la turneele care vor avea loc anul acesta, dar și că țintește singura medalie care îi lipsește din palmares: cea de la Olimpiadă.

„Vestea asta este uriașă, este o onoare pentru mine. Mă va face să zâmbesc toată ziua, poate toată săptămâna. Scopul meu nu a fost să câștig un anumit turneu, chiar dacă vorbim de cele de Grand Slam. Bineînțeles că orice jucătoare vrea să câștige un turneu de Grand Slam. Eu mi-am dorit asta foarte mult, cum mi-am dorit și să fiu numărul 1 mondial. Dar aceste lucruri au venit la pachet, cred că de asta am putut să fiu constantă pe parcursul anilor. Mentalitatea mea ca jucătoare a fost ca tot timpul să fiu suficient de bună astfel încât să am rezultate. Nu m-am concentrat pe anumite turnee.

Simona Halep se antreneaza intens pentru Australian Open 2021

M-am concentrat în fiecare săptămână pe munca depusă, pe a mă oferi acestui sport. Tot ce am făcut de când am împlinit 14 ani a fost pentru tenis, iar obiectivul meu a fost să aflu cât de bună pot deveni. Caut perfecțiunea, asta este sigur. Dar în același timp, știu că perfecțiunea nu există. Așa că aș putea să îmi accept imperfecțiunile și să încerc să mă apropii de perfecțiune. Poate că încercarea de a atinge perfecțiunea m-a făcut să-mi depășesc limitele. Am ambiție la fiecare turneu pe care îl joc. Am spus mereu că fiecare turneu este important pentru mine și că nu consider unele turnee ca fiind mai importante decât altele. Așa că atunci când merg la un turneu, vreau să dau 100%. Acum nu știu ce se va întâmpla săptămâna viitoare, așa că trebuie să fiu 100% concentrat pe ce ai în acea săptămână. Am învățat anul trecut că trebuie să trăiești fiecare zi. Principalul meu obiectiv este să obțin o medalie la Jocurile Olimpice, să merg acolo și să pot concura la cel mai înalt nivel, dar toate turneele la care voi juca reprezintă obiective pentru mine”,a spus Simona Halep în momentul în care a devenit o parte a istoriei tenisului mondial prin performanțele avute.

Și, cum carantina din Australia s-a terminat, iar acum toți jucătorii se pot pregăti pentru Australian Open 2021, Simona Halep a decis să se antreneze cât poate de bine pentru a repeta sau chiar întrece performațlele avute pe tărâm australian, atât pentru turneul de Mare Șlem, cât și la meciurile demonstrative pe care le va avea zilele acestea.

Simona Halep si Toni Iuruc se iubesc la nebunie

Simona Halep, tratată ca o regină în Australia

Simona Halep a fost una dintre puținele sportive care, odată ajunsă în Australia, a avut parte de un tratament de ”regină”. Mai exact, Simona Halep era aflată printre puținii care au avut parte de tratament preferențial și a și decis să facă publice câteva imagini de la antrenamentele pe care le face în compania lui Darren Cahill pentru Australian Open 2021.

Simona Halep, însoțită la Australian Open 2021 de Toni Iuruc

Relația cu Toni Iuruc a făcut-o pe Simona Halep, pentru prima oară, să fie, cu adevărat, liniștită că visurile ei din copilărie vor deveni realitate. ”Ea, înainte de Toni, era stresată când venea vorba de întemeierea unei familii. Este visul ei din copilărie, și-a dorit întotdeauna să se vadă în rol de soție și de mamă. Acum, de când e cu Toni, știe că i se va îndeplini visul și, probabil de aceea, este mult mai relaxată. Iar asta se vede și când vine vorba de sport, de performanță, reușește să intre în teren mai relaxată și mai focusată ca oricând. Probabil de aceea va avea, acum, în următoarea perioadă, și performanțe de ținut minte”, ne-a spus un apropiat de-al Simonei Halep, lucru care, de altfel, se și observă, campioana noastră având grijă să fie însoțită pe la toate turneele de Toni Iuruc.

Simona Halep, milioane din tenis

Simona Halep are în total o avere de 47 de milioane de euro, mai mare cu 10 milioane decât anul trecut, potrivit Top 300 Capital. Câștigurile campioanei noastre sunt din sport, imobiliare și contracte publicitare. Fostul lider WTA se află pe locul 140 în top 300 cei mai bogați români realizat de Capital, însă e pe locul 5 într-un clasament exclusiv al persoanelor de sex feminin. Cu toate acestea, Simona Halep ocupă primul loc din punctul de vedere al averii acumulate din sport, din România.