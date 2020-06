Cel mai nou scandal în showbiz o are în centrul atenției pe Brigitte Pastramă, care se ală într-un conflict deschis cu Robert, fiul ei din prima căsnicie, cea cu regretatul afacerist Octavian Sfăt. "Mi-au furat masina si mi-au vandalizat casa niste indivizi. Cât am dormit, i-a primit fiul meu in casa. S-au drogat cu toţii si au vandalizat casa", a declarat acum câteva zile Brigitte Pastramă pentru un post de televiziune. Vedeta ar fi fost bătută chiar de fiul ei, în vârstă de 19 ani, şi nu ar fi prima dată, însă vedeta a refuzat să depună plângere împotriva copilului ei.

Deși Robert a apărut pe la diverse emisiuni tv, prilej cu care a făcut dezvăluiri despre viața lui alături de mama Brigitte, soacra fostului manechin, Florentina Pastramă, este de partea nurorii ei. Florentina Pastramă este mama lui Florin, soțul lui Brigitte, și se înțelege foarte bine cu nora ei celebră. Drept dovadă, zilele trecute, după izbucnirea scandalului, Florentina Pastramă a postat un mesaj sugestiv despre cum vede ea ideea de familie.

”Nici o familie nu este perfectă! Ne contrazicem și ne certăm, uneori ne ignorăm și nu ne vorbim, dar într-un final ne iertăm pentru că familia este cea mai sfântă! Acolo unde există iubire, există și iertare!”, așa sună mesajul distribuit de soacra lui Brigitte Pastramă.