Ce spune Traian Băsescu despre Bănel Nicoliță?! Reacția savuroasă a fostului președinte, după ce fotbalistul a povestit cum s-au cunoscut | EXCLUSIV

Bănel Nicoliță a avut ocazia să se întâlnească cu fostul președinte Traian Băsescu în urmă cu mai mulți ani, atunci când fotbalistul a fost decorat la Palatul Cotroceni.

Sportivul a simțit atunci că trăiește un vis și a fost profund impresionat de șansa pe care a avut-o.

Bănel Nicoliță a fost decorat de Traian Băsescu, în vremea în care acesta era președintele țării, de două ori. Cei doi au avut șansa să se întâlnească de vreo 4, așa cum a mărturisit sportivul în emisiunea lui Denise Rifai.

Fotbalistul s-a bucurat de o carieră de succes, iar atunci când a reușit să se califice la Campionatul European cu naționala României a câștigat inimile publicului. Tot atunci a fost și a doua oară când a fost decorat de președintele Traian Băsescu.

Ce spune Traian Băsescu despre Bănel Nicoliță

Bănel Nicoliță are doar cuvinte de laudă la adresa lui Traian Băsescu și spune că momentul în care l-a cunoscut pe fostul președinte a fost unul dintre cele mai frumoase din viața sa, o zi în care a simțit că visele devin realitate.

Fostul președinte are o viață discretă în prezent, iar contactat de către jurnaliștii WOWbiz.ro pentru a afla ce spune despre întâlnirile cu Bănel Nicoliță, Traian Băsescu a fost scurt și la obiect.

"Îl simpatizez pe domnul Bănel", a spus Traian Băsescu, contactat de jurnaliștii WOWbiz.ro.

Cum s-au cunoscut Traian Băsescu și Bănel Nicoliță

În 2006, Bănel Nicoliță a fost decorat de Traian Băsescu cu Medalia Meritul Sportiv Clasa a II-a cu o baretă. Fostul președinte i-a acordat medalia din 2006 pentru calificarea Stelei (actualul FCSB) în sferturile de finală ale Cupei UEFA.

Atunci, fotbalistul a avut onoarea să stea la masă cu fostul președinte, chiar la restaurantul preferat al acestuia.

"De cel puțin patru ori am ciocnit paharul cu Traian Băsescu, dar cred că cel mai important moment al meu când l-am văzut pe domnul președinte a fost în momentul când ne-am calificat, după meciul cu Rapid. Am fost la Golden-Blitz, am stat acolo, a fost dânsul, Nea Gigi, Meme Stoica, Rădoi și eu. Nu îmi venea să cred că pot să fiu cu ei acolo la aceeași masă", a spus Bănel Nicoliță, la 40 de întrebări cu Denise Rifai.

Bănel Nicoliță, impresionat de toate întâlnirile cu fostul președinte

Bănel Nicoliță a vorbit sincer, în emisiunea lui Denise Rifai, despre toate întâlnirile pe care le-a avut cu fostul președinte. Momentele l-au marcat pe viață și l-au făcut să realizeze că totul se bazează pe muncă și încrederea în Dumnezeu.

Fotbalistul a mărturisit că niciodată nu s-ar fi așteptat să ajungă la acest nivel, dar întotdeauna s-a bucurat să știe ca este apreciat de o persoană atât de importantă.

"M-am bucurat, am zis wow, ce înseamnă să muncești, să fii serios, să fii cuminte că Dumnezeu îți oferă ceea ce tu nici nu visezi. Așa am văzut eu atunci, dar de fiecare dată a fost o bucurie. Și cu echipa națională, când am fost la dânsul nu știu, prima oară, când am mers cu Steaua și ne-am calificat ne-a chemat dânsul acolo și a întrebat de mine: unde e ăla micuțu, brunețel. Atunci am murit, ține foarte mult la mine și îi mulțumesc!", a dezvăluit Bănel Nicoliță, la 40 de întrebări cu Denise Rifai.

