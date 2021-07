Ce spune Zanni despre relația cu Ana Porgras? Ce s-a întâmplat între cei doi Faimoși: "Nu e greșit să iubești pe cineva..."

In articol:

Zanni și Ana Porgras s-au susținut necondiționat la Survivor România. Deși nu se cunoșteau de prea mult timp, cei doi Faimoși au reușit să se apropie destul de mult unul de celălalt, încât, la un moment dat, fanii chiar au crezut că ar fi vorba despre o relație.

Însă, Ana și Zanni au spus, de-a lungul timpului, că sunt doar foarte buni prieteni și că nu ar putea exista vreo poveste de iubire. Ba chiar mai mult, în momentul în care artistul s-a întors acasă, a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate despre Faimoasă.

În cadrul unui interviu, câștigătorul Survivor România recunoaște că s-a simțit apropiat de Ana, că o apreciază și că îi place calmitatea ei. Însă, a încercat să păstreze distanța, întrucât era conștient de faptul că nu o să fie nimic între ei.

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Citeste si: Zanni, adevărul despre experiența Survivor România! Fanii vor avea un șoc: „Să dăm cărțile pe față”

"I-am spus Anei că ne înțelegem atât de bine încât lumea ar putea să creadă că suntem împreună. Nu am vrut să evit acest lucru, pentru că doream să le arăt femeilor câtă nevoie am de acest lucru. Voiam să îi arăt Anei cât de mult o apreciez, voiam să vadă oamenii că sunt sensibil, că am nevoie de afecțiune.

La Ana mi-au plăcut blândețea, calmul ei. Nu aș fi vrut să devenim romantici, nu sunt genul să mint. Pur și simplu ne înțelegeam atât de bine… Nu e greșit să iubești pe cineva, dar nu simțeam acest lucru. I-am oferit afecțiunea de care avea nevoie, am vrut să știe că sunt lângă ea, dar a fost o limită, nu i-am dat de înțeles altceva, nu am dorit să o supăr. Am păstrat mereu distanța profesională, știam amândoi că nu este nimic între noi", a dezvăluit Zanni, potrivit VIVA.

Ce spune Zanni despre relația cu Ana Porgras?

Cântărețul a mai adăugat faptul că nu relația dintre ei nu va mai fi ca înainte.

Zanni și Ana Porgras[Sursa foto: Captură KANAL D]

Citeste si: Zanni vrea să facă pace cu Elena Marin? Câștigătorul Survivor România își dorește să o cunoască cu adevărat pe Faimoasă: "Aș merge la o cafea cu Elena"

"Ne putem vedea, saluta, ceea ce aș face cu oricine din competiția asta, dar ceva serios între noi doi nu va fi niciodată. Nici nu aș putea să fiu cu ea ca înainte…", a mai adăugat câștigătorul Survivor România.