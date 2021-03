Ce studii are Cătălin Moroșanu. Faimosul de la Survivor România a urmat una dintre cele mai bune facultăți din România

In articol:

Cătălin Moroșanu este unul dintre cei mai populari luptători din România. Dincolo de agresivitatea arătată în ring, sportivul este în realitate un uriaș blând și un familist devotat.

Ce studii are Cătălin Moroșanu de la Survivor România

Deși este una dintre personalitățile foarte iubite și apreciate de români, puțini știu că luptătorul Cătălin Moroșanu putea să aibă o cu totul altă carieră. Îndemnat de mama lui, care este învățătoare, și de tatăl său, de profesie pădurar, Faimosul de la Survivor România a fost îndrumat către una dintre cele mai grele facultăți din țară.

Sportivul a recunoscut că a urmat Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi la insistențele părinților săi, iar după ce și-a luat licența în avocatură s-a înscris la Facultatea de Istorie a Universităţii „Petre Andrei”, din aceeaşi localitate din Moldova.

„Am urmat Dreptul la insistenţele părinţilor, care visau să mă vadă avocat. A doua facultate o fac pentru sufletul meu, deoarece istoria este marea mea pasiunea”, declara Cătălin Moroşanu.

Mai mult, sportivul a urmat un master în Criminalistică și mărturisea cu ceva timp în urmă că nu intenționează să activeze ca avocat.

Cât de bogat este, în realitate, Cătălin Moroșanu de la Survivor România

Cătălin Moroșanu a cunoscut succesul în mai multe domenii de activitate.

Cu o carieră impresionantă în sport, luptătorul supranumit Moartea din Carpați s-a orientat către televiziune, dar și politică. Faimosul a luptat în ring ultima oară pe 6 iunie 2019, când l-a învins pe britanicul Daniel Sam, într-o gală organizată la Cluj.

De-a lungul timpului, Cătălin Moroșanu a apărut în emisiuni la cele mai importante posturi de televiziune precum Antena 1, Pro TV, iar în prezent e este concurent în show-ul sportiv de la Kanal D, Survivor România 2021.

Potrivit celei mai recente declarații de avere, vedeta a obținut 70.000 de euro din contracte TV, în perioada 2019-2020. De asemenea, Cătălin Moroșanu a încasat 53.000 de euro în ultimul an, 37.000 de euro doar din sport și 16.000 de euro de la televiziunile cu care are contract.

Mai mult, Faimosul are un venit lunar de peste 4.400 de euro pe lună, la care se adaugă suma de 3.845 de lei pe care o încasează pentru ședințele de la Consiliul Județean Iași. Conform sursei citate, luptătorul are în proprietate un apartament cu trei camere în Iași, o casă în comuna Miroslava, tot în județul Iași, dar şi un BMW. De precizat că, Moartea din Carpați nu are bani în conturi şi nici datorii la bănci.

Cine e soția lui Cătălin Moroșanu de la Survivor România 2021

Înainte de a pleca în Republica Domonicană, Cătălin Moroșanu a povestit ce rol important a avut soția lui, Georgiana, în cariera sa de sportiv. El a mărturisit că ea a fost prima femeie pe care a dus-o acasă la părinți, iar din acel moment a devenit persoana care l-a încurajat și susținut mereu.

Cei doi s-au cunoscut când erau elevi, povestește Cătălin Moroșanu. „Prima fată pe care am adus-o acasă și am prezentat-o mamei este soția mea. Ne-am cunoscut în tren, pe vremea când făceam naveta. Ea avea 16 ani, eu 17, era acel sentiment pur adolescentin. Am văzut-o, mi-a plăcut foarte mult de ea, și așa am început să avem o relație”, spunea el.

Cătălin Moroșanu și soția lui

Cătălin Moroșanu spune că a cucerit-o pe soția sa când era doar un copil. „Nu am avut așa niște cuvinte alese ca să o cuceresc. Sunt un tip interesant, nu sunt banal, nu trec neobservat. Mereu femeile sunt fermecate de chestia asta, de șarm. Bărbat frumos nu sunt, dar faptul că am avut mereu acel ceva a contat foarte mult. Am cucerit-o pe vremea când nu eram celebru. Aveam 10 lei și puneam bani împreună și mâncăm napolitane”, a mai povestit luptătorul.