Ce studii are, de fapt, Călin Goia, solistul trupei Voltaj? Facultatea pe care a terminat-o nu are nici cea mai mică legătură cu industria muzicală

In articol:

Călin Goia, solistul trupei Voltaj, este iubit de mulți români, iar piesele sale sunt fredonate de multe generații. Ei bine, însă, un lucru pe care fanii cântărețului nu îl știau despre el este legat de studiile sale, care nu au nici cea mai mică legătură cu industria muzicală, în care activează în prezent.

Călin Goia a avut susținerea părinților, pentru a-și urma visul

Deși a avut susținerea părinților pentru a-și îndeplini cel mai mare vis, acela de a face muzică, cei care i-au dat viață i-au pus o condiție, aceea de a face o facultate ”serioasă”, la care să-și ia toate examenele. Zis și făcut! Solistul trupei Voltaj a aplicat la Academia de Studii Economice, din București, acolo unde a fost și admis, iar facultatea a terminat-o cu brio.

În paralel, Călin Goia a făcut și muzică și nu s-a gândit o secundă să renunțe la ceea ce a visat o viață, însă și-a ascultat și părinții, reușind astfel să termine o facultate cu profil economic.

”La mine au fost altfel lucrurile. Am avut susținerea părinților întotdeauna. Doar că ei vin din acea generație în care meseria e brățară de aur și trebuie să faci o școală, o facultate, să ai un serviciu și atunci ești cumva asigurat ca trai. Dar mi-au zis că dacă îmi iau examenele, poți să faci ce vrei tu, sport, muzică și cumva am avut susținerea lor. Dar am avut înclinarea spre muzică. Adică am terminat Academia de Studii Economice din București, adică am făcut și ce mi-au zis ei și lucru ăsta m-a ajutat”, a declarat membrul trupei Voltaj, pentru Cancan.

Călin Goia

Cine este idolul artistului

De asemenea, Călin Goia a mai spus că a avut un model pe care a dorit să-l urmeze în carieră, respectiv regretatul Freddie Mercury, despre care a spus că este idolul său. Cântărețul a mai precizat că nu doar artistul internațional a fost un exemplu pentru el, ci acesta a avut multe de învățat și de la artiștii români pe care i-a urmărit cu atenție.

„Freddie Mercury. Foarte tare din punct de vedere compozițional, artistic. E idolul meu, dar cum să zic, nu am fost fan înnebunit să-l urmăresc pe el în detaliu. Am studiat în stânga și în dreapta și ai de învățat slavă Domnului de la foarte mulți artiști, nu numai internaționali, ci și români,” a mai dezvăluit Călin.