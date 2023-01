Ce studii are, de fapt, Georgiana Lobonț! Artista și soțul său au renunțat la meseriile lor pentru bani: „Ne-am dat seama că se câștigă din muzică”

In articol:

Georgiana Lobonț se numără printre cele mai îndrăgite artiste de la noi din țară. Și-a început cariera de artistă cu mult să hotărască că acesta va fi drumul ei în viață. Lucrurile s-au concretizat când soțul său a apărut în viața sa, atunci când s-au decis să lase în urmă meseriile pentru care au studiat în facultate.

În urmă cu ceva timp, în cadrul emisiunii Theo Show, artista și soțul său au dezvăluit ce studii au urmat, dar și care era visul lor în plan profesional.

Georgiana Lobonț a urmat studiile la Facultatea de Drept și visa să urmeze drumul justiției, să devină avocat, procuror sau judecător. Totul s-a schimbat la doar câteva luni de la căsătorie, atunci când și-a dat seama că poate câștigă bani frumoși ca artist.

„Eu visam să fiu judecător sau procuror sau avocat, deci am făcut Facultatea de Drept, numai că, după ce ne-am căsătorit, la câteva luni, ne-am dat seamă că totuși se câștigă bani din muzică. Eu deja cântam și mergeam pe programe, adică cântam 50-40 de minute la o nuntă”, a spus Georgiana Lobonț.

Rareș Ciciovan a renunțat la meseria de medic stomatolog

Într-o situație similară s-a aflat și Rareș Ciciovan, când a ales să renunțe la cariera de stomatolog în favoarea muzicii, nu ca artist, ci ca impresar al soției sale. În ciuda faptului că partenerul Georgianei Lobonț și-a deschis chiar și un cabinet încă din anul 4, a ales să-l închirieze și să-și susțină soția în cariera de artist.

„Meseria mea ar fi fost de stomatolog. Eu, până să mă duc la facultate, eu am fost și DJ, adică am cochetat cu muzica, mie mi-a plăcut muzica. Îmi plăcea muzica și așa mai departe și când am ajuns cu ea n-am avut inițial gânduri de genul ăsta să facem ceva cu muzica, eram axați pe job-urile noastre, cum s-ar zice. Cu timpul, văzând chestiile, îți dai seama de ele, efectiv, când vii și vezi oamenii.(...) Eu mi-am făcut din anul 4 cabinetul, tot cu gândul că până voi termina eu școala să se facă acolo o clientelă, să-l formez, să nu termin eu școala, să-l creez și să aștept până să-mi fac clientelă. Cabinetul e în chirie, merge, mă așteaptă.”, a spus Rareș Ciciovan.