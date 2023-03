Ce studii are, de fapt, Karmen Simionescu? Fiica cea mare a lui Adrian Minune nu s-a pregătit pentru muzică, așa cum se așteptau mulți, ci pentru o altă meserie

In articol:

Karmen Simionescu se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de la noi din țară, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să intre în sufletele multor români prin prisma carismei, dar și a talentului său muzical, pe care l-a moștenit de la celebrul său tată, Adrian Minune.

Ei bine, însă, un lucru pe care puțini dintre fanii tinerei îl știau este că, aceasta s-a pregătit pentru o cu totul și cu totul altă meserie, nu pentru cea de solistă. Mai precis, Karmen a terminat Facultatea de Actorie, iar abia acum aceasta poate să-și demonstreze și talentul actoricesc, căci fanii o pot vedea pe micile ecrane, în calitate de actriță.

„ Eu am făcut Facultatea de Actorie și trecuse o vreme de când nu am mai avut activitate în acest sens. Chiar dacă am jucat în filme de scurtmetraj și am avut legătură cu această zonă, niciodată nu am participat într-un proiect de mare amploare. Chiar mă uitam la filmul autobiografic al lui Jennifer Lopez, care are o poveste asemănătoare cu muzică, dans și actorie. M-am regăsit în faptul că eu, până la un moment dat, mă simțeam cel mai puțin talentată din familie, exact cum și ei i se spunea că nu are suficient talent. După ce am văzut filmul, mi-am spus rugăciunea și am simțit nevoia să adaug că aș vrea să arăt lumii ce pot, la un nivel înalt. La doar câteva zile după, am primit un telefon și am fost chemată la casting pentru rolul din (...)”, a declarat Karmen, pentru TVMania.

Își dorește sau nu Karmen să devină mămică pentru a doua oară

Nu de mult, Karmen Simionescu a făcut o serie de declarații despre al doilea copil, dezvăluind că, deocamdată, nu-și dorește să devină mămică pentru a doua oară, deși atât soțul ei, cât și mama sa, o sfătuiesc să se gândească serios în privința acestui aspect.

"Mi-a și zis deja că își dorește o surioară și mai sunt momente așa prin casă când vine și îmi spune 'Mami, ai un bebe' și mă pupă pe burtă și îi zic 'Nu, nu am'. Pentru moment, eu personal nu îmi doresc, dar Sofi își dorește foarte mult și soțul la fel. Chiar și mama mi-a spus că dacă mai stau, la un moment dat parcă nu mai vrei să o iei iar de la capăt când copilul se face destul de mare să te înțelegi cu el bine de tot. La un moment dat nu o să mai vrei să o iei de la capăt cu biberoane, pamperși, cu tot ce înseamnă un copil. Deci, pentru moment nu.", a declarat Karmen Minune.