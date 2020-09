Margherita a dat de trei ori examenuld e bacalaureat[Sursa foto: Instagram]

Margherita, fiica Vioricăi și a lui Ioniță de Clejani, a făcut parte din formația familiei până în urmă cu ceva timp. Atunci, Margherita a decis că vrea să meargă pe alt drum și s-a lansat în modă. Dar, de fapt, fiica lui Ioniță de la Clejani are o cu totul altă meserie.

Margherita de la Clejani s-a chinuit să obțină diploma de bacalaureat, pe care a reușit să pună mâna abia din a treia încercare. Iar, una din materiile care a încurcat-o puțin a fost limba română. ”Am scris Luceafărul. Am luat luceafărul ăla şi l-am desfăcut în patru, în cinci, în şase. Şi nu mi se pare corect ca eu să iau nota 6.40. Am făcut contestaţie şi mi s-a scăzut din notă! De ce? Nu mi se pare corect", spunea supărată fiica Clejanilor după primul examen de BAC pe care l-a picat. (Vezi cum s-a pozat Margherita de la Clejani pe străzile Bucureștiului)

Margherita șocheaza cu fiecare apariție a sa

Margherita de la Clejani spune că a terminat facultatea cu nota 10

Însă, după ce a reușit din a treia încercare să pună mâna pe diploma de bacalaureat, Margherita nu a mai avut nicio piedică. Deși după notele de la examen, nu excela la limba română, tânăra s-a înscris la Facultatea de Jurnalism, Psihologie și Științe ale Educației - specializarea Jurnalism, din cadrul Universității Hyperion din București, unde după trei ani, adică în 2015, a absolvit, cu nota 10, spune ea. Apoi, tot Margherita povestea că a făcut și un master în comunicare și publicitate.

Cu toate acestea, nu doar că nu a profesat ca jurnalist, meseria pentru care s-a pregătit, dar Margherita a avut chiar ceva probleme de comunicare cu aceștia atunci când a fost implicată în scandalul accidentului de acum câteva luni. (Vezi ce mesaj i-a transmis Viorica de la Clejani, fiicei ei după accident)

În dimineața zilei de 23 mai 2020, Margherita de la Clejani a provocat un accident rutier, iar testată de polițiști, fiica artiștilor a fost depistată pozitiv. A fost scandal mare, Margherita susșinând că nu se droghează și că nu consumase substanțe interzise. Atât ea cât mai ales părinții acesteia au așteptat rezultatul de la INML în speranța că polițiștii s-au înșelat. Rezultatul nu a fost ănsă cel așteptat de Clejani. Se pare că Margherita ar fi consumat cel puțin patru substanțe interzise, printre care se numără cocaina și metadona. (VEZI mai multe amănunte AICI)