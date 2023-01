Ce studii are, de fapt, Ramona Olaru? Puțini știu pentru ce meserie se pregătea blondina: „Am fost la sapă, la cules de porumb”

In articol:

Ramona Olaru se numără printre cele mai apreciate și îndrăgite prezentatoare TV de la noi din țară, iar de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

De asemenea, blondina are mulți urmăritori și pe rețelele de socializare, nu doar pe micul ecran, iar prin intermediul platformelor din mediul online, aceasta păstrează mereu legătura cu admiratorii ei, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Deși are foarte mulți fani, puțini știu cu exactitate ce studii are Ramona Olaru, dar și ce meserie ar fi trebuit să aibă, dacă nu intra în lumea televiziunii. În acest caz, blondina a făcut o serie de declarații pe baza acestui subiect, precizând însă că s-ar fi descurcat în orice domeniu.

Deoarece a crescut într-o familie de agricultori, Ramona Olaru a urmat cursurile Universității Agronomice și a făcut și un master în agricultură durabilă.

„Cine știe, poate mă măritam cu vreun cioban la mine acolo, să am oi sau ceva. Dacă sunt de la fermă… niciodată nu știi. Oricum, mereu am zis că plec de acolo, nu mă mai întorc să stau, să locuiesc acolo. Dar, poate dacă nu prindeam trenul la momentul respectiv, oricând puteam să devin soția unui cioban de la stână sau să lucrez la ferma de vaci, unde și ai mei au lucrat. De acolo suntem.

Nu am o problemă cu asta, am muncit foarte mult în domeniu. Am fost la sapă, la cules de porumb. Nu pot să mă mai gândesc acum că aș fi putut să fiu acolo. Dar pot să mă adaptez la orice. Mă pot adapta la orice muncă”, a declarat Ramona Olaru, potrivit ego.ro.

Cum a ajuns Ramona Olaru să lucreze alături de Răzvan și Dani

Ramona Olaru este iubită de mulți români, însă majoritatea nu știu cum a ajuns, de fapt, blondina să lucreze alături de Răzvan și Dani. Ei bine, în primă fază, tânăra a mers la casting, însă nu a trecut cu brio, dar a fost recrutată pentru o altă emisiune TV.

Apoi, producătorii i-au propus să se mute de la emisiunea respectivă, la emisiunea lui Răzvan și Dani, după ce Flavia Mihășan a rămas însărcinată.

„Prima dată când am fost la casting nu m-au ales. A doua oară nu am mai dat casting pentru că eram deja în echipă, la(...). Atunci aveau nevoie de mine pentru că Flavia era însărcinată. A fost o chestie de moment. A fost destul de greu la început. Mi se părea extrem de mult pentru mine, un om care nu făcuse niciodată televiziune. Să intru live, 4 ore, într-un domeniu despre care nu știam nimic, adică să prezint vremea. Eu acolo am învățat să prezint vremea”, a adăugat aceasta.

