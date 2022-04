Ce studii și ce meserie are, de fapt, Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea. Ce diferență de vârstă este între cei doi

In articol:

Elena Udrea și Adrian Alexandrov se iubesc de aproximativ 5 ani și împreună au o fetiță minunată pe nume Eva Maria. Micuța a venit pe lume în anul 2018, iar de atunci viața părinților lor s-a schimbat în mod radical.

Cu ce se ocupă în prezent Adrian Alexandrov?

În ciuda diferenței de vârstă care există între ei, cei doi nu au ascultat gura lumii și și-au continuat relația departe de ochii curioșilor.

Cu toții știm detalii despre viața profesională a Elenei Udrea, însă puțini știu cine este, de fapt, Adrian Alexandrov și cu ce se ocupă. În vârstă de 35 de ani, patenerul Eleni Udrea provine din Tulcea și a urmat studiile superioare în Anglia, mai exact la London Academy of Media Film and TV Presenter. Mai mult decât atât, a activat și ca model o perioadă, defilând pe podiumuri petru nimeni altul decât Cătălin Botezatu. Ulterior, bărbatul s-a angajat ca însoțitor de zbor, însă nu pentru mult timp.

După ce a renunțat la meseria de însoțitor de zbor, Adrian Alexandrov s-a reprofilat, ajungând să activeze în domeniul imobiliarelor începând cu anul 2017.

Elena Udrea și Adrian Alexandrov [Sursa foto: Instagram]

Ce diferență există între Elena Udrea Adrian Alexandrov?

Acum ceva timp, Adrian Alexandrov a vorbit despre diferența de vârstă care există între el și partenera lui de viață, Elena Udrea. La acel moment, bărbatul a declarat că între ei este o diferență de 10-11 ani. În realitate, însă, între cei doi este o diferență de 13 ani, însă se pare că nu îi deranjează deloc acest aspect. Cei doi se susțin reciproc în toate situațiile și, mai mult decât atât, Adrian Alexandrov consideră că are foarte multe lucruri de învâțat de la partenera sa prin prisma experienței vaste de viață pe care o

are.

„Vârsta este un impediment pentru cei care aleg să-și trăiască viața după gurile altora. Nu e o diferenţă de vârstă atât de mare, doar 10-11 ani diferenţă între noi. Eu mă consider un om matur care are ce învăţa de la o femeie ca Elena, pentru că are experienţă de viaţă destul de mare. Ne sprijinim unul pe celălalt.”, a declarat Adrian Alexandrov în urmă cu ceva timp.