Ce sumă colosală a cheltuit Alex Ashraf din conturile Oanei Zăvoranu pentru amanta sa?! Vedeta știe de idilă încă de la început: „Am dovezi”

In articol:

Oana Zăvoranu și soțul ei Alex Ashraf, bărbatul care i-a fost alături în ultimii șapte ani au decis să o ia pe drumuri separate. Bruneta a dezvăluit lucruri neașteptate despre partenerul ei de viață. Se pare că acesta ar fi înșelat-o de o perioadă bună de timp, iar bărbatul s-ar fi folosit de banii ei pentru a-i cumpăra mai multe bunuri noii sale iubite.

Oana Zăvoranu îl acuză pe Alex Ashraf că a înșelat-o

Oana Zăvoranu și Alex Ashraf au anunțat, în urmă cu câteva ore, că divorțează după un mariaj care a durat șapte ani. Anunțul a fost făcut chiar de brunetă, iar partenerul ei a confirmat. Fosta parteneră a lui Pepe face acuzații grave la adresa partenerului său. Aceasta a dezvăluit că bărbatul o înșela de mai bine de un an, dar și că se folosea de banii ei pentru a-i cumpăra bunuri noii sale iubite, printre care și o casă și o mașină.

Citește și: „Vom trece toate obstacolele” Mesajul transmis de Oana Zăvoranu pentru soțul ei, Alex Ashraf. Ipostaza emoționantă în care s-au fotografiat

Citeste si: Florentina Opris speriata de Elon Musk in vacanta din Corsica: "Deja era intuneric si zona destul de pustie..."- kanald.ro

Citeste si: Așa arată dezastrul. Ce a mai rămas după incendiul care a dus la moartea a peste 100 de persoane care participau la o nuntă| FOTO și VIDEO- stirileprotv.ro

„ Am dovezi. Sunt împreună de un an jumate, i-a luat casă și mașină din banii mei, i-a făcut și operații estetice, tot pe banii mei. Din păcate, nu a apreciat nimic din ce a avut de la mine. Când a văzut că începem să avem probleme, i-a cumpărat ei casă și mașină. Cât a fost sub aripa mea, eu l-am protejat. Știu că mulți oameni din presă știau de mult ce se întâmplă, dar nu au scris ca să mă protejeze pe mine. Și pentru asta vă mulțumesc. El acum face totul pe banii soției, adică pe banii mei. Casă, mobilă, mașină, operații estetice. Serios. Am dovadă. A cheltuit 162 de mii de euro cu ea, din banii mei. Nu m-ar fi deranjat dacă ar fi fost o femeie ok, o femeie normală, dar vă las pe voi să aflați și să scrieți cu ce se ocupă această domnișoară.”, a declarat Oana Zăvoranu, pentru Viva.ro

Oana Zăvoranu a confirmat divorțul

După ce s-ar fi zvonit de mai multe ori că s-au despărțit, iar ei au negat vehement, Oana Zăvoranu a anunțat public că mariajul ei a luat sfârșit. Bruneta și Alex Ashraf au decis să pună punct poveștii lor după șapte ani de relație.

Citeste si: „Minunată, o fată așa cum mi-am dorit de la viață, să am lângă mine.” Ce a declarat Marius Elisei despre noua sa relație- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Aderarea României la Spațiul Schengen- Analiză. Marius Ghincea: ”Nu avem șanse credibile de a fi admiși mai devreme de 2025”- De ce se opune, de fapt, Austria?- stirilekanald.ro

Citeste si: Guess Who, prins sub influența substanțelor interzise la volan de poliţiştii din Capitală. A fost întocmit dosar penal- radioimpuls.ro

Citește și: Oana Zăvoranu tună și fulgeră, după ce s-a spus că a făcut scandal din cauza unei alte femei. Bruneta demontează toate zvonurile că Alex Ashraf ar avea o amantă: "Mariajul nostru e foarte bine!"

„Sunt în sfârșit o femeie liberă care are de unde alege… Asta sunt eu… așa sunt eu, cu chef de viață și iubire multă. Să vină pretendenții, glumesc. Să dați anunț că sunt liberă și disponibilă. O să vă ia foc ziarele”, a spus Oana Zavoranu pentru o emisiune TV.