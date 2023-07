Ce sumă de bani îi intră în casă lunar Alinei Pușcaș!? Prezentatoarea TV și soțul ei au clădit un adevărat imperiu financiar

In articol:

Alina Pușcaș are succes pe atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. Prezentatoarea TV este căsătorită cu medicul stomatolog Mihai Stoenescu, iar pe lângă o familie frumoasă, cei doi au clădit și un mic imperiu financiar.

Alina Pușcaș și soțul ei muncesc pe brânci, dar culeg și roadele

Alina Pușcaș și soțul ei au o relație foarte consolidată care i-a ajutat, de-a lungul timpului, să aibă succes pe mai multe planuri. Cei doi au reușit să clădească un mic imperiu financiar din mai multe proiecte pe care le au. Potrivit Fanatik, Alina deține o firmă de articole vestimentare care i-a adus un profit considerabil în ultimii ani. Prezentatoarea TV rulează o cifră de afaceri de 1.036.531 lei, iar numai în anul 2022 aceasta a avut un profit net de 682.577 lei. În medie, Alina ar fi încasat 22.000 de lei pe lună numai din această afacere, fără să fie luate în calcul și aporturile de la TV sau campaniile de publicitate.

Citește și: „Am avut o zi cu dureri serioase” Alina Pușcaș se confruntă din nou cu probleme, după ce în urmă cu câteva luni a fost internată în spital! Fanii au fost primii care au aflat

Citeste si: Motivul pentru care Andreea a lipsit din ediția de astăzi a emisiunii „Bravo, ai stil”! Ilinca Vandici a făcut anunțul- kanald.ro

Citeste si: De ce s-ar fi prăbușit, de fapt, podul de la Beclean. Experții susțin că nu doar furtuna ar fi de vină- stirileprotv.ro

Când vine vorba de Mihai Stoenescu, soțul Alinei Pușcaș, acesta rulează sume colosale de bani având mai multe clinici cu specific stomatologic. În anul 2022 a încasat suma de 1.940.195 lei doar la una dintre clinicile pe care le deține.

Alina Pușcaș a recunoscut că mariajul i-a sporit confortul financiar

Analizând mai bine sumele, se pare că familia Alinei Pușcaș nu duce lipsă de fonduri din punct de vedere financiar.

Soțul Alinei Pușcaș nu a excelat în toate domeniile în care activează, având și firme care i-au adus pierderi. Prezentatoarea TV a recunoscut recent că mariajul cu Mihai Stoenescu i-a adus și un confort financiar.

Citește și: Alina Pușcaș, despre viața de mamă. Cum reușește prezentatoarea TV să se împartă între familie și locul de muncă: „Îmi ocupă destul de mult timp”

„Mulțumită lui Mihai, am trecut la un confort sporit. Și înainte să îl cunosc pe Mihai nu eram rău, să zic așa. Dar, într-adevăr, în momentul în care ne-am căsătorit, mă rog, ne-am combinat… Pentru că noi ne-am căsătorit în 2019… Noi am început dating-ul în 2014. Noi am făcut prima oară toți trei copiii. Apoi ne-am căsătorit”, a declarat de curând Alina Pușcaș în podcastul lui Radu Țibulcă.