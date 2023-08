Ce sume câștigă anual Adelina Pestrițu? Bruneta este una dintre cele mai scumpe creatoare de conținut din țară

In articol:

Adelina Pestrițu se numără printre cei mai scumpi creatori de conținut de la noi din țară, tarifele ei pentru colaborări fiind destul de mari. Bruneta are foarte multe contracte de imagine, din care a încasat sume exorbitante. Recent, aceasta și a cumpărat și o nouă locuință.

Ce sume câștigă Adelina Pestrițu

Iată câți bani câștiga faimoasa Adelina Pestrițu!

Adelina Pestrițu a activat o bună perioadă în lumea televiziunii, iar în urmă cu șapte ani a decis să se axeze pe mediul online. A pornit de la video blog, iar acum a ajuns să fie una dintre creatoarele de conținut cu cel mai mare tarif de la noi din țară.

Potrivit Economica.net , bruneta deține o firmă care are activități ale agențiilor de publicitate care în anul 2022 a avut o marjă de profit de 62%, după ce în anul 2021 a fost în pierdere. Astfel, în anul 2022, firma Adelinei Pestrițu a avut o cifră de afaceri netă de 1,9 milioane de lei, adică de patru ori mai mult decât în anul 2021. Profitul net a fost de 1,18 milioane lei în 2022, după ce în anul 2021 a avut pierdere netă de circa 22.000

de lei, arată bilanţurile societăţii comparate de sursa menționată anterior.

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: Mia Khalifa, pictorial incendiar la malul mării. Vedeta a stârnit furori cu ultimele sale postări| FOTO- stirileprotv.ro

Citește și: „Nu am primit manual de instrucțiuni” Adelina Pestrițu a dat vestea! Anunțul făcut de vedetă, la patru ani de la căsătoria cu Virgil Șteblea: „E despre familie”

Adelina Pestrițu a investit banii într-o casă

Chiar dacă vedeta și familia ei au deja o casă construită după bunul plac, au decis să investească într-un nou imobil care este în decurs de construire. Adelina a povestit pe Instagram, în urmă cu ceva timp că au ales să investească bani în lucrurile care le aduc satisfacție pe termen lung, confort și siguranță.

Citeste si: “Suntem în 2023! Nu mai este o rușine să te desparți!” Prima declarație a Cristinei Șișcanu, în privința zvonurilor despre divorțul de Mădălin Ionescu!- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Imagini din noaptea crimei de la Mangalia, surprinse de camerele de supraveghere. Ce a făcut Loredana după ce a abandonat cadavrul Alinei Ciobanu?- stirilekanald.ro

Citeste si: Cauza morții lui Robbie Robertson, liderul trupei The Band- radioimpuls.ro

Citește și: „Îmi tatuez numele copilului” Adelina Pestrițu a decis să-și facă un nou tatuaj la venirea pe lume al celui de-al doilea copil! Vedeta are un număr impresionant de tatuaje

„Mi-am lăsat tocurile acasă si am mers in vizita pe șantier. Nu pentru a-i controla pe cei care lucrează acolo, ci pentru a-i cunoaște, a le mulțumi pentru efortul depus si pentru a intra oficial în noua noastră casa, care va fi gata în curând. Este o casa pe care am cumpărat-o renunțând la lucruri care mi-ar fi adus bucurii doar pe moment care în viitor n-ar fi însemnat nimic. Viața nu este doar despre distracții ci și despre cumpătare, care îți aduce confort, siguranță, încredere. Îmi place să cred că nu muncesc doar să fac față trendurilor și încerc să fiu conștientă și responsabilă și să am grija și de mine cea din viitor. Ce vreau sa spun de fapt cu această postare este mesajul meu pentru tinerii lipsiți de încredere. Nu uitați că sunteți puternici și puteți să transformați în realitate orice vis măreț pe care îl aveți! Nu vă lăsați bătuți indiferent de obstacolele pe care le veți întâlni în drumul vostru în viață. Aveți grijă de voi cei din prezent dar și de voi cei din viitor! Limitele sunt doar în mintea noastră!”, a scris Adelina pe Instagram.