Ce sunt nevoite să facă tinerele pentru bani pe platformele pentru adulți? O utilizatoare care a adunat o adevărată avere a dezvăluit totul: "Mi-a cerut să-mi fac nevoile într-un coș de gunoi!"

În ziua de astăzi, extrem de multe tinere, din nevoia de a face cât mai mulți bani, aleg să activeze pe platformele pentru adulți. Maria Georgiana este una dintre utilizatoarele acestora, care câștigă o avere din pozele și filmulețele pe care le postează.

Invitată în emisiunea "În Oglindă", găzduită de Mihai Ghiță și difuzată exclusiv pe canalul de YouTube theXclusive, tânăra a dezvăluit care sunt dorințele spectatorilor și ce sunt puse utilizatoarele să facă pentru bani.

De ce se câștigă atât de bine din site-urile pentru adulți?

Maria Georgiana [Sursa foto: Captură YouTube]

Românii sunt utilizatori înrăiți ale platformelor de socializare, însă mulți dintre ei navighează și pe cele cu conțnut pentru adulți. Maria Georgiana este o tânără care, inițial, a făcut videochat, iar mai apoi și-a creat un cont pe OnlyFans, de unde a reușit să câștige un venit de-a dreptul impresionant.

Aceasta a rupt tăcerea și a dezvăluit în emisiunea lui Mihai Ghiță, ce presupune de fapt activitatea în acest domeniu și care este relația creator de conținut-spectator.

"Ca să faci bani, trebuie să fac ce doresc alții. Sunt foarte mulți creatori de conținut care postează rețete, antrenamente de fitness, dar lumea nu vrea să vadă asta. Lumea e interesată de altele, de asta a și prins atât de bine treaba asta cu pozele dezbrăcată. Lumea vrea să vadă dincolo de haine. Sunt și membri care se abonează pentru că vor să te cunoască, doar să aibă pe cineva cu care să vorbească." , a declarat Maria Georgiana.

Ce sunt nevoite să facă tinerele pentru a câștiga bani din platformele pentru adulți?

Maria Georgiana [Sursa foto: Captură YouTube]

Cele mai cunoscute metode de a face bani pe internet cu conținut pentru adulți sunt videochatul și site-ul OnlyFans.

Cei mai mulți le aseamănă, crezând chiar că înseamnă același lucru, însă Maria Georgiana explică clar diferența dintre cele două.

"La videochat trebuie să stai online ca să faci bani. Nu îi poți face când dormi, cum e pe OnlyFans. Ca să faci bani din videochat, trebuie să faci ce spune membrul, pas cu pas. Pe OnlyFans tu alegi ce să postezi, tu ai controlul. Dacă vrei bani în plus, sunt membri care cer diferite chestii.", a precizat tânăra în emisiunea "În Oglindă".

Deși mulți o condamnă, această meserie nu este deloc ușoară, tinerele care utilizează aceste platforme fiind nevoite să treacă prin tot felul de situații neplăcute. Maria Georgiana recunoaște că a câștigat extrem de bine de pe urma acestor site-uri, însă, la un moment dat, când se exagerează, intervine renunțarea sau chiar nevoia de a merge la un psiholog.

"Din perioada în care făceam videochat, cel mai scârbos a fost când un membru mi-a cerut să îmi fac nevoile într-un coș de gunoi. Ăla a fost punctul în care am zis că nu mai pot să fac așa ceva. Cred că sunt mult mai grele cerințele. Nu am avut eu parte de ele, dar e mai mult decât pot duce eu.(...) Lumea crede că e foarte simplu să te dezbraci, să te joci, dar la un moment dat, ajungi la psiholog. După tot hate-ul adunat am zis că gata, nu mă interesează câți bani mai fac, eu renunț, rămân cu ce am, văd eu cum mă descurc. Efectiv, am simțit că nu mai pot, pentru că se duce într-un punc în care lumea se ia de familia ta, de prietenii tăi, de orice și e foarte greu.", a mărturisit Maria Georgiana în emisiunea moderată de Mihai Ghiță.

