Ce surpriză a avut Geta Sterp în luna de miere. Nu i-a venit să creadă când a deschis camera de hotel: „Aici e doar pentru mine și soțul”

In articol:

Geta și Sebastian au făcut pasul cel mare de curând, având o nuntă ca în povești, de care a auzit toată România.

Imediat după ce a devenit o femeie măritată, sora mai mică a lui Culiță s-a mutat în casa soțului, a lăsat oile deoparte, s-a apucat de contabilitate și întreaga sa viață parcă a căpătat alt sens.

Citeste si: Getuța Sterp s-a confesat Ileanei, după ce a lăsat-o pe mama Geta și s-a mutat la socri! Ce a spus despre părinții soțului ei? Sebastian era de față și a ascultat tot: „Hai, mișcă-te odată”

Geta și Sebastian, escapadă romantică la Felix

Iar acum, așa cum spune tradiția, după fastuoasă nuntă a urmat și luna de miere. Doar că în cazul lor nu a fost vorba chiar de o lună întreagă petrecută în doi.

Cei doi proaspeți miri au ales să petreacă un weekend departe de casă, dar nu singuri, ci cu toată familia alături, frați, surori, cumnați, nepoți și părinți.

Citeste si: Bianca Comănici și frații ei sunt în doliu: „Cristi e sus acum”- kfetele.ro

Citeste si: Cabral, găsit plin de sânge în baie! Ce s-a întâmplat în casa prezentatorului TV- bzi.ro

Cu toții au profitat la maxim de două zile petrecute la Felix, acolo unde s-au relaxat în apa caldă din piscine, cu mâncare bună, glume din belșug și peisaje de vis.

Însă, cel mai spectaculos moment a fost atunci când Geta și Sebastian s-au cazat la hotel.

Fiindcă toată lumea a auzit de nunta lor, proprietarii locației au decis să le facă o surpriză celor doi.

Astfel, camera Getuței și a lui Sebi a fost total diferită față de restul pe care le-au rezervat. Și asta pentru că hotelierii s-au asigurat să le creeze un cadru romantic, desprins parcă din filme.

Fiind impresionată de ceea ce au găsit acolo, proaspăta mireasă a pus mâna pe telefon și a imortalizatul momentul, lăudându-se apoi și în mediul online cu primirea de care a avut parte la Felix.

Citeste si: Geta Sterp, avertizată de soțul ei, chiar de față cu Ileana! Sebastian i-a spus-o clar și răspicat, iar ea nu a ieșit din cuvântul lui: „Nu vreau să divorțăm acum”

Văzând camera plină de petale de trandafiri, patul și el gata să primească doi îndrăgostiți, Geta, care-și ținea în brațe nepoata, a decis imediat că este momentul să rămână doar ea cu soțul ei în cameră.

„A doua zi am ajuns direct la Felix, într-o mini lună de miere. Am venit la Felix cu toată familia, două zile așa pe weekend. Ce credeți? Personalul de aici e foarte drăguț, știu că am avut nunta. Uitați cum ne-au așteptat. E superb. Tuși, părăsește zona, aici e doar pentru mine și soțul”, a declarat Geta Sterp, în ultimul vlog postat pe Youtube.

Ce surpriză a avut Geta Sterp în luna de miere [Sursa foto: Captura video]