In articol:

Ultima luptă din "Survivor România" a început, iar Elena, Cezar și Iancu sunt mai motivați ca niciodată să își depășească limitele și să ajungă în marea finală.

Ce surpriză! Cine a câștigat prima etapă a ultimului joc din "Survivor România"?

Prima etapă a ultimului joc a constat într-un traseu pe care concurenții l-au avut de parcurs, iar la final, acestora le-a fost testată îndemânarea.

Citeste si: Alexandru Rafila a dat vestea mult așteptată! Ce se întamplă, de fapt, de la 1 iunie

După o luptă strânsă, proba a fost câștigată de Elena, aceasta reușind să îi învingă pe Cezar și Iancu. Deși a spus în repetate rânduri că este epuizată și că îi este din ce în ce mai greu să se mobilizeze pe traseu, Elena și-a găsit forța necesară pentru a se impune în fața celor doi băieți, motiv pentru care s-a bucurat foarte mult de victoria obținută.

"Îmi doresc foarte tare să văd linia de finish, așa cum noi toți am tras până acum și sunt mândră cu cine am jucat astăzi. Cei mai puternici băieți din echipă. A fost o mândrie personală, un joc tare frumos de care am zis că vreau să mă bucur până la final, indiferent de ce ar fi pentru că, până la urmă, asta înseamnă Survivor.", a spus Elena, foarte entuziasmată de victoria obținută.

Citeste si: Pana cand trebuie sa purtam masca? Ce sanctiuni primesc cei care nu respecta legea

Citeste si: Tulburător! Elena Ionescu, drama trăită din cauza tenului! ”Am fost frustrată!” Ce spun specialiștii