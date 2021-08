Ce surprize pregătesc organizatorii Electric Castle Special 2021. Cel mai mare festival în pandemie are loc la Cluj

Ce evenimente au loc la Electric Castle Special 2021 [Sursa foto: MediaFax Foto] 12:57, aug 2, 2021 Autor: Loredana Dobre

Organizatorii Electric Castle Special promit o experiență completă la cel mai mare festival din această vară.

Ce evenimente au loc la Electric Castle Special 2021

Participanții vor avea parte de infuzie de new media, dezbateri în cadrul EC Talks, pe teme de actualitate și acțiuni privind mediul înconjurător și reciclarea, la ediția din 6-15 august.

Potrivit organizatorilor Electric Castle Special, în cadrul evenimentului vor avea loc peste 400 de show-uri live. Peste 250 de artiști din 23 de țări vor concerta în centrul orașului Cluj-Napoca, 30 de locații fiind rezervate pentru desfășurarea acestei ediții speciale.

„Suntem pregătiți să oferim prin EC_Special o experiență memorabilă! Asta ne propunem an de an și încercăm să inovăm cu fiecare ediție. De aceea, pe lângă componenta muzicală interesantă pe care-o propunem acum, venim și cu cea non-muzicală, de introspecție în artă, în new media, și nu doar atât! Lansăm discuții pe teme de mare interes, în cadrul EC Talks, cum ar fi sustenabilitatea, educația sexuală și sănătatea mintală. Le mulțumim partenerilor și sponsorilor pentru că au fost alături de noi în acest demers plin de provocări, încercând să planificăm un eveniment de asemenea dimensiuni, în vremuri marcate de imprevizibil ”, a declarat Ema Prisca, director de marketing Electric Castle.

Dezbateri în cadrul EC Talks

Între 11 și 14 August, între orele 16:00 și 19:00, la Cluj-Napoca, în cadrul EC_Special va avea loc EC Talks, o serie de dezbateri în cadrul următoarelor paneluri:

Fair Trade – Eat, drink, dress

Sanitary & Sex Education – Grow healthy for healthy living

Built & Unbuilt Environment – Build better construction

Mental Health – Pandemics aftermath

Scopul discuțiilor este de a aduce în prim-plan subiectele cu impact major asupra vieților noastre, în prezent și în viitor. Nu vor lipsi masterclass-urile ținute de profesioniști în domenii diverse, de la artă, arhitectură, tehnologie, muzică sau literatură.

Printre speakerii din cadrul EC Talks se numără Adrian Despot (muzician), Adrian Teleșpan (scriitor), Oana Giurgiu (producător, cofondator TIFF), Dan Frînculescu (stand-up comedian) sau Anca Maftei (psiholog).

Ce artiști urcă pe scena festivalului Electric Castle

Line-up-ul complet al Electric Castle Special 2021 cuprinde 250 de artiști din 23 de țări. Din lista artiștilor confirmați fac parte: Sigma, Noisia (DJ Set), Ben Böhmer, Eelke Kleijn, Mind Against, Dj Marky, David Penn, HVBO, Alternosfera, Aurora, Asaf Avidan, Coma, CTC, Dubioza Kolektiv, Golan, IAMDDB, Irina Rimes, Killa Fonic, Nane, Slowthai, Subcarpați, Șuie Paparude, The Blaze, Vița de Vie, Zdob și Zdub, Acid Arab, Acid Pauli, Am Fost la Munte și Mi-a Plăcut, Alexu and The Voices Inside, Baby Elvis, Balkan Taksim, Basska, Bruja, Carson Coma, Fine it s Pink, Fran Palermo, Jean Gavril, Jimi Julez, Jurjak, Lucia, Luna Amară, Mădălina Pavăl, Norzeatic, Matador, Robin and The Backstabbers, Rockabella, Valeria Stoica, Zoli Toth și mulți alții.

Reguli de acces la festivalul Electric Castle 2021

Guvernul a aprobat mai multe reguli de acces pentru festivalul Electric Castle 2021. Astfel, potrivit ultimelor reglementări, participanții vor putea intra la festival dacă prezintă dovada vaccinării, a trecerii prin boală sau un test negativ PCR ori unul antigen cu valabilitate în ultimele 24 de ore.

Certificat de vaccinare EU Green

Test negativ PCR eliberat în ultimele 72 de ore

Test negativ antigen eliberat în ultimele 24 de ore,

Certificat medical care atestă infectarea cu SARS-CoV-2 emis cu între 15-180 de zile înainte.

De precizat că, persoanele care dețin passuri si bilete EC_Special se pot testa gratuit în clinicile Medlife, partnerul medical EC_Special.

Cât costă un bilet la Electric Castle 2021?

Biletele la Electric Castle 2021 pot fi achiziţionate de AICI. Un bilet pentru perioada 6-8 la Bonţida costă 300 de lei, la fel şi cel pentru perioada 9-15 august de la Cluj.

Primul tip de abonament oferă acces pe toată durata festivalului doar în locația Bonțida, iar al doilea tip de abonament oferă acces pe toată durata festivalului în locațiile din Cluj-Napoca, însă nu include acces în zona Unirii Stage.

Urmează să fie puse în vânzare abonamentele care îți oferă acces pe toată durata festivalului doar în locația Bonțida, dar şi cele care oferă acces în locațiile din Cluj-Napoca, dar care nu include acces în zona Unirii Stage. Preţul acestora fiind de 400 de lei.

Pentru zona Unirii Stage se va pune în vânzare un bilet separat pentru 9-15 August. Acest bilet îți oferă acces doar în zona Unirii Stage, iar valabilitatea biletului este de o zi. Încă nu s-a anunţat care va preţul acestui bilet.