Ce tarif are Lidia Buble pentru a cânta la un eveniment privat? Artista cere o sumă consistentă pentru a întreține atmosfera

Lidia Buble se află în top-ul artiștilor atunci când vine vorba de preferințele românilor, asta pentru că multe persoane o vor pe cântăreață pentru a întreține atmosfera în cadrul evenimentelor private, de exemplu nunți sau botezuri.

Așadar, cine vrea să o cheme pe Lidia Buble să susțină un show în cadrul unui eveniment special din viața sa, trebuie să fie pregătit să scoată o sumă consistentă din

portofel, dat fiind faptul că tariful artistei este pe măsura prestației.

Mai precis, este vorba despre suma de 2.600 de euro, tarif pe care Lidia Buble îl solicită pentru susținerea unui concert în cadrul unui eveniment, precum nuntă sau botez.

De ce a fost Lidia Buble ”oaia neagră” a familiei

Lidia Buble a vorbit cu puțin timp în urmă, despre faptul că tatăl său a considerat-o, mai în glumă, mai în serios, ”oaia neagră” a familiei

, asta pentru că dintre cei 11 copii, ea mereu a fost cea care a făcut mereu ce a vrut.

Lidia Buble a dezvăluit cum înjură „pocăiții”. Artista a lăsat la o parte orice urmă de rușine

Mai mult decât atât, tatăl artistei nu a fost atât de încântat atunci când fiica sa a intrat în industria muzicală, bărbatul temându-se că Lidia Buble ar putea să se schimbe ca persoană.

„Tata știa că are și o oaie neagră în familie. Neagră e mult spus, dar tati a știut de fiecare dată că, din cei 11 copii, eu am fost copilul care mereu a făcut doar ce a vrut și am fost un om foarte asumat! Frica lui, cumva, când am intrat în industria muzicii românești, a fost să nu mă pierd. Adică își dorea foarte mult să îmi păstrez principiile de acasă și să rămân ancorată cu picioarele pe pământ. În timp, a observat că am rămas aceeași Lidi pe care el o știe de la Deva, la fel de credincioasă!”, a declarat Lidia Buble, conform „Na, CANCAN!”.

Lidia Buble [Sursa foto: Instagram]