Ce tatuaje are Alexandra Stan. Faimoasa de la Survivor Romania „iubeşte” cerneala pe piele

In articol:

Ce tatuaje are Alexandra Stan. Faimoasa de la Survivor România şi-a făcut un tatuaj care are legătură cu cea mai mare pasiune a ei.

Ce tatuaje are Alexandra Stan

Alexandra Stan, cântăreaţa care a făcut parte din echipa Faimoşilor la Survivor România 2021, are un tatuaj poziţionat deasupra posteriorului, care are legătură cu cele mai mare pasiune a ei, muzica.

Citeste si: Alexandra Stan se iubește cu fostul iubit al Biancăi Drăgușanu?! Cum au fost surprinși artista și Tristan Tate

Alexandra Stan[Sursa foto: Instagram]

Alexandra Stan şi-ar m-ai fi dorit să îşi facă şi un al doilea tatuaj, dar îi este frică să nu pice într-o extremă şi să nu se oprească din a-şi tatua corpul.

Citeste si: Ce avere avea Nelu Ploieșteanu? Cui îi rămân toţi banii artistului care a murit- bzi.ro

“Am un tatuaj deasupra posteriorului care are, bineînţeles, legătură cu marea mea pasiune: muzica. Am câteva note muzicale desenate şi recunosc că m-a bătut gândul să-mi mai bat ceva, dar mi-e frică să nu simt nevoia dupa aceea să-mi fac unul şi încă unul. Nu vreau să ajung o tatuată din cap până în picioare”, a spus, în trecut, Alexandra Stan.

Citeste si: Alexandra Stan, dezvăluiri despre relația cu Dorian Popa: ”M-a înșelat! L-am prins cu ea!” VIDEO

Alexandra Stan[Sursa foto: Instagram]

Alexandra Stan, despre experienţele amoroase

Recent, Alexandra Stan a fost invitată în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", iar prezentatoarea emisiunii a întrebat-o pe Faimoasa de la Survivor România dacă este bisexuală.

Alexandra Stan a mărturisit că uneori este, fiindcă are o capacitate mare de a iubi şi bărbaţi şi femei.

”Da, uneori! Nu sunt tot timpul! Nu aș putea să spun că în momentul de față sunt. Asta la mine vine tot din capacitatea asta mare a mea de a iubi, eu iubesc și bărbații și femeile. Am avut într-adevăr experiențe: eu, cu un bărbat și încă o femeie. Dar, în momentul de față, dacă mă întrebi, nu aș simți să fac chestia asta. Pentru că acum sunt așa pe un drum al meu, spiritual și profesional. Și simt că energia asta sexuală dacă mi-o pierd, nu se mai manifestă niște lucruri, simt că este prețioasă, simt să o țin pentru mine, nu țin să fac asta cu nimeni. Adică nu țin să fac sex deloc. Și nu am făcut dinainte să plec la Survivor, adică acum multe luni. Știu că e o declarație în premieră, dar simt că așa e bine în momentul de față, simt că trebuie să mă focusez pe alte lucruri, pe ceea ce am eu de făcut. Am în cap niște planuri atât profesional cât și spiritual și nu vreau să-mi fur căciula singură. Dar au fost momente în viața mea când mi-a plăcut să experimentez. Atâta timp cât nu am făcut rău la nimeni și toată lumea a fost de acord cu asta...”, a spus Alexandra Stan la emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Alexandra Stan[Sursa foto: Instagram]

Alexandra Stan nu are iubit

Tot în cadrul emisiunii "40 de întrebări cu Denise Rifai", Alexandra Stan a mărturisit că este singură, momentan.

”Sunt singură! Nu mai sunt cu Bogdan Drăghici, suntem doar prieteni. Ne înțelegem bine, nu ne-am certat”, a dezvăluit Alexandra Stan, în premieră în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”. Asta deși în perioada în care Alexandra era la Survivor România, în echipa Faimoșilor, sora acesteia vorbea despre iubitul artistei. ”A avut încredere în ea (n.red. iubitul Alexandrei Stan) și a susținut-o. Chiar am discutat cu el, de altfel discutăm și comentăm la fiecare ediție a show-ului.

Suntem un soi de comentatori. El îmi spune că își dorește ca Alexandra să stea cât mai mult. Nici o clipă nu ar chema-o acasă. Nu cred că se cunosc de foarte mult timp, cred că de un an", a declarat sora Alexandrei Stan despre iubitul Faimoasei de la Survivor.