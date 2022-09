In articol:

Ce tatuaje are Bia Khalifa și ce semnifică acestea. Bia Khalifa este o vedetă controversată în showbiz, din cauza aparițiilor televizate pe care le-a avut, dar și ipostazelor ei din mediul online. Femeia și-a creat o comunitate de fani care o urmăresc în detaliu și vor să cunoască cât mai multe despre aceasta.

Ce tatuaje are Bia Khalifa și ce reprezintă acestea

Bia are o multitudine de tatuaje care pot fi văzute în pozele ei de pe Instagram.

Bia Khalifa a devenit cunoscută datorită relației pe care a avut-o cu Dani Mocanu, a carierei în industria muzicală trap pe care o are, dar și modului în care aceasta face bani. Pe numele ei real, Bianca Niculai nu ezită să-și încânte urmăritorii de pe social media cu cele mai explicite și controversate poze, în care îi poți vedea în detaliu corpul tras ca prin inel, dar și tatuajele pe care acestea le poartă cu mândrie.

Cele mai vizibile tatuaje sunt cele de pe față și gât, unde femeia și-a tatuaj nu mai puțin de șase inscripții. Pe frunte are două, unul mare, pe care nu îl poți rata, unde scrie "Bag girl" și un fulger roșu în partea cealaltă, fiind acoperit mai mereu de machiaj. La nivelul tâmplelor are tatuaj numele ei, "Bia", iar în cealaltă jumătate un cuvânt semnificativ persoanei ei.

Ce semnifică tatuajele Biei Khalifa [Sursa foto: https://www.instagram.com/bialegit/?hl=en]

Ultimele două tatuaje de pe față sunt "Empty" și "Puta Ama", însă și acestea sunt acoperite deseori de către make-up.

Probabil cel mai controversat tatuaj al Biancăi este cel de pe gât, întrucât inscripția este atât de mare încât îl acoperă întreg și mesajul este unul ieșit din anonimat, iar pentru asta a primit mesaje care îi judecau decizia. Așadar, Bianca are tatuaj pe gât mesajul "Sex worker".

Următorul tatuaj îl are pe piept, un citat clar și mare, semn că Bia vrea să-și amintească întotdeauna ideea lui și să o pună în aplicare. Este vorba de "I don't want to suffer anymore", ceea ce le dă de înțeles oamenilor că a traversat o perioadă destul de dificilă în trecut.

Adeptă a tatuajelor pe piele, Bia Khalifa nu s-a oprit aici și a decis să-și tatueze ambele mâini, cu desene reprezentative pentru ea. Mai exact, pe antebrațul drept are desenate două femei, una cu o armă în mână și una expresivă, cu o pălărie în cap. Mâna stângă este mai tatuată, unde a ales să poarte un citat și alte trei desene. Alte zone tatuate ale pielii sunt picioare, unde și acolo a fost generoasă cu mesajele. Are inscripționat mesajul "Now or never", o dată în cifrele romane și încă două mesaje pe deasupra fundului și sub acesta.

Ce studii are Bia Khalifa

Informațiile despre viața personală ale Biancăi nu sunt deloc ascunse publicului, vorbind cu fiecare ocazie despre ocupația și nivelul de studii pe care le are. Despre Bia Khalifa știți că face Onlyfans și că este o cântăreață de muzică trap, căci asta promovează pe conturile de socializare, însă nu toată lumea știe ce studii are aceasta.



Cum iese Bia Khalifa din anonimat [Sursa foto: https://www.instagram.com/bialegit/?hl=en]

Astfel, atunci când a fost întrebată la televizor sau în diferite podcast-uri are persoanelor publice din România, Bia Khalifa nu a ascuns niciodată faptul că are puține clase. Tânăra a dezvăluit că are doar 8 clase și că nu a urmat liceul sau facultatea.



„Am 8 clase, dar ce crezi… nu vreau să mă afecteze chestia asta. Mai citesc cărți, încerc să mă mențin cultă. Ultima carte citită? Arta de a avea dreptate… pentru că îmi place să am dreptate, chiar a fost utilă”, a dezvăluit Bia.





sursă: impact.ro