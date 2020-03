Ce tipuri de pantofi se poarta la birou primavara acesta?

1. Pantofii Oxford

Acestia sunt pantofi casual de dama din piele cu siret, caracterizati prin faptul că au carambii cusuti. Modelele pentru femei sunt de obicei luciosi, iar talpa este mai groasa. Asorteaza o pereche neagra de pantofi Oxford cu pantaloni chino si un sacou in aceeasi culoare. Adauga la toate acestea o camasa alba si vei crea o tinuta perfecta! Ca alternativa, poti purta si un costum gri in carouri. Vrei alta idee? Poarta o pereche de pantofi Oxford maro cu blugi albastri, camasa bleumarin si un cardigan bej inchis, pentru a crea o tinuta smart casual. Daca vrei ceva mai special, aceasta incaltaminte este disponibila si in modele cu franjuri, decupate, in culori metalice sau cu tinte.

2. Pantofii stiletto

Acesti pantofi au tocul de o inaltime care variaza intre 2,5 cm și 25 cm! Cei cu platforma pot fi insa chiar si mai inalti. Aspectul lor va crea impresia unei siluete suple si a unor picioare lungi si subtiri, ceea ce te va avantaja in cazul in care esti inalta si slaba.

Nu sunt insa recomandati femeilor scunde. Daca vrei sa-i porti, incearca sa gasesti un model diferit de cel rosu sau bej. O pereche verde, albastra, mov sau visinie te va ajuta sa iesi in evidenta. Acelasi lucru e valabil si in cazul pantofilor stiletto cu imprimeu floral. Alege o nuanta care iti avantajeaza tenul si poarta aceasta incaltaminte la o tinuta simpla, in culori neutre.

3. Mocasini (loafersi)

Acesti pantofi sunt ideali pentru zilele calduroase. Ii poti purta cu un costum uni in doua piese, insa aspectul lor este mai potrivit pentru tinutele lejere. Alege un model negru din piele naturala si asorteaza-i impreuna cu o rochie cu dungi gri sau cu o fusta neagra si un pulover alb.

Poti purta si mocasini din piele intoarsa, insa acestia necesita mai multa ingrijire si trebuie sa-i feresti de umezeala. Opteaza pentru modelul Penny Loafers, deoarece nu contin aplicatii decorative. Vrei alta varianta? Cumpara o pereche Tassel Loafers. Acest model are ciucurii plasați pe banda ce traversează suprafața pantofului si te vor ajuta sa atragi atentia.

4. Botinele pe glezna

Daca esti plinuta, botinele pe glezna cu tocul gros sunt ideale pentru tine. Iar daca esti slaba, cauta unele cu tocul subtire si cu diferite ornamente, deoarece acestea vor largi optic silueta. Poarta-le impreuna cu o rochie mini sau maxi, cu partea de jos evazata.

Poti folosi si botine de tipul peep toe, care sa-ti lase degetele expuse. Alege un model roz deschis din piele intoarsa si asorteaza-le cu o pereche de pantaloni roz inchis, pentru a crea un look monocromatic. In partea superioara poarta o camasa de blugi sau Oxford albastra.

Nu-ti plac aceste ghete? O alta varianta de care dispui sunt cizmele peste genunchi. Alege un model gri inchis si poarta-le cu niste pantaloni din piele si o camasa neagra. Se pot folosi si niste cizme negre, impreuna cu o fusta in carouri verde si o bluza pe gat alba.

Cum sa alegi modelul potrivit de pantofi?

In primul rand, tine cont de nevoile tale. Desi la birou nu e recomandat sa porti incaltaminte sport, exista multe optiuni elegante pe care le ai la dispozitie. Adauga pentru inceput pantofi Oxford si stiletto in garderoba. Aceste modele sunt suficiente pentru a te descurca in majoritatea situatiilor. In functie de preferinte, poti a-ti cumperi si o pereche de mocasini sau niste botine pe glezna.