Ce trebuie sa iei in considerare inainte sa cumperi lampi solare pentru curtea ta?

Pe langa faptul ca poti instala panouri solare pe acoperisul tau, poti profita de energia solara folosind lampi solare care capteaza, stocheaza si folosesc energia soarelui pentru a-ti lumina curtea.

Cum functioneaza lampile solare?

Lampile solare functioneaza ca o versiune in miniatura a unui sistem de panouri solare de acoperis, cu o distinctie importanta: lampile solare trebuie sa includa baterii. In timpul zilei, cand soarele straluceste, celulele solare atasate lampii genereaza electricitate si o stocheaza intr-o baterie. Majoritatea lampilor solare includ senzor de intuneric, astfel incat, atunci cand se lasa seara, sa inceapa sa-si foloseasca energia electrica stocata.

Principalele beneficii ale lampilor solare

Desigur, corpurile de iluminat clasice, precum aplicele, stalpii de iluminat sau felinarele de exterior, au avantajele lor, insa lampile solare sunt superioare in ceea ce priveste numarul beneficiilor. Iata cateva dintre acestea:

se monteaza rapid si usor;

au un pret mai mic decat corpurile de iluminat clasice;

sunt mult mai economice in ceea ce priveste consumul de curent electric;

au capacitatea de a ilumina chiar si acele zone ale curtii greu de accesat;

nu sunt doar functionale, ci si decorative;

vin intr-o gama larga de modele.

Caracteristici de care sa tii cont cand achizitionezi lampi solare pentru curtea ta

Tipul lampii solare

In magazinele de corpuri de iluminat sau de accesorii de casa, precum Souqe Shop, poti gasi mai multe tipuri de lampi solare, acestea depinzand de locul in care ajung sa fie plasate. Astfel, poti alege modele care se infing direct in pamant, care se monteaza pe pereti sau care se pot agata pe gard.

Intensitatea luminii

O alta caracteristica importanta de luat in considerare atunci cand achizitionezi lampi solare este intenstiatea luminii emise. Aceasta depinde tot de locul in care doresti sa plasezi lampa. Daca iti doresti sa instalezi lampa solara in jurul aleilor, poti opta pentru un model care sa emita o lumina mai slaba.

Daca, insa, vrei ca lampa solara sa emita lumina pentru terasa, recomandam una care sa aiba o intensitate a luminii mai mare.

Raza de actiune

Exista lampi solare care pot ilumina de la cativa centimetri pana la 15 metri. Daca vrei lampi solare pentru securitate, alege modele care sa aiba o raza de actiune mai mare, in asa fel incat sa ilumineze cat mai bine curtea.

Pentru lampile solare menite a crea o atmosfera intima si relaxanta, poti opta pentru modele cu raza de actiune mai mica.

Designul lampii solare

Dupa cum am mentionat deja in randurile de mai sus, lampile solare nu sunt doar functionale, ci si obiecte de decor. Iar designul este primul impact al lampilor solare, asadar este o caracteristica importanta de luat in considerare. Este esential ca modelul de lampa solara ales sa se incadreze bine in decorul gradinii tale, alaturi de celelalte ornamente. Din fericire, piata lampilor solare este extrem de bogata si de variata, asadar nu ar trebui sa iti fie greu sa gasesti acele modele care sa fie potrivite curtii tale.