Cu totii avem bijuterii din argint, fie ca vorbim de cercei din argint, inele, bratari si asa mai departe. Este imposibil sa nu le iubim, pentru ca sunt mai accesibile decat aurul si mai putin greu de de asortat. Argintul este fin, discret si poate fi purtat in orice ocazie, la tinute office, de zi cu zi, cat si formale. Chiar daca porti mai multe bijuterii din argint in acelasi timp, cu siguranta look-ul tau nu va fi ostentativ ca atunci cand vei alege un numar mai mare de bijuterii de aur.



Mereu elegant, argintul iti lumineaza, si la propriu, si la figurat, stilul. Clasic si discret, il poti purta cu aproape orice, fara sa risti sa fii vulgara. Aplica insa cu sfintenie aceasta regula de aur: evita sa porti argintul si aurul impreuna, pentru ca risti sa exagerezi. In cazul unor anumite tipuri de bijuterii, totusi, amestecul de aur si argint poate fi foarte la moda, ca in cazul bratarilor cu pandantive.

Trebuie sa stii ca exista cateva reguli cu privire la modul in care porti argintul. De exemplu:

Nu exista nicio interdictie care sa spuna ce poti si ce nu poti purta cand vine vorba de cercei de argint si tipologia ta. Totusi, pe baza tonalitatii pielii si a culorii parului, argintul ar putea arata mai bine la unele persoane si mai putin bine la aletele. Alege argintul daca ai un ten mai palid, ochi albastri, verzi sau hazel si par blond, roscat sau brun deschis, sau daca, pe de alta parte, ai pielea mai inchisa la culoare si ochii caprui sau negri, la fel ca parul tau.

Pietrele bijuteriilor din argint trebuie si ele alese in functie de tinute. Uneori chiar este necesar sa ne coordonam mai eficient. Daca porti rosu, atunci rubinele si, in general pietrele rosii, pot avea un efect dramatic. Daca alegi sa porti mov, atunci un ametist se va asorta frumos. De exemplu, poti alege intotdeauna cercei care incadreaza cu argint piatra respectiva.

Pentru a fi sic si discreta, dimineata, combina accesoriile argintii cu tinute in tonuri negre sau reci. Nuantele de gri si alb vor fi perfecte!

Pentru a fi la moda, concentreaza-te pe culorile stralucitoare pe care argintul le va evidentia, cum ar fi coral, rosu, turcoaz, mov inchis sau galben, dar uita de portocaliu. Argintul se poate asorta si cu argintintiul! Adauga o brosa frumoasa, o pereche de pantofi argintii si o geanta de mana, precum si un machiaj in aceleasi tonuri de argintiu si albastru.

Seara, argintul va fi plin de farmec si rafinat, mai ales atunci cand este combinat cu pietre precum zirconii, cristale sau perle. Cercei dn argint picatura, un pandantiv sexy sau o bratara discreta si succesul este garantat. In plus, nu vei fi niciodata acuzata de lipsa de stil!

Argintul nu este ca aurul. De-a lungul timpului si daca nu ai grija de el, isi schimba aspectul si se estompeaza la contactul cu aerul, in special in climatul umed. Cu toate acestea, pentru un aspect usor boem si vintage, argintul patinat poate fi chiar mai frumos decat argintul stralucitor. Totusi, ai grija de argintul tau pentru a-l pastra stralucitor daca vrei sa il folosesti adesea pe zi sau cu cele mai elegante tinute. Nu-l curata cu produse abrazive sau chimice. Foloseste in schimb o perie moale si putina apa si sapun.

Si acum, sa vedem cateva sfaturi in ceea ce priveste purtarea unor anumite bijuterii din argint, precum cerceii din argint. Purtarea cerceilor din argint este o modalitate excelenta de a infrumuseta orice look. Indiferent daca te duci la magazin pentru a cumpara alimente sau iesi seara in oras, cerceii din argint iti pot oferi aspectul acela chic la care visezi. Inainte de a purta insa un anume model de cercel de argint, exista cateva lucruri diferite de care trebuie sa fii constienta.

Exista in principal doua tipuri de cercei din argint din care poti alege: pe lobul urechii sau cercei care atarna. Primii sunt mai practici si mai usor de purtat. De obicei, sunt alesi in tinutele casual sau casual elegante. Al doilea tip il reprezinta cerceii candelabru, considerati a fi putin mai grei, pentru ca bijuteria in sine atarna si prezinta adesea incrustatii cu pietre. Daca sunt prea sofisticati, evita sa ii porti la tinute de zi si alege-i pentru outfituri de seara.

De asemenea, conteaza foarte mult si modul in care iti porti parul. Pentru parul lasat pe umeri, cerceii trebuie sa fie pe lobul urechii. Astfel nu le stirbesti din frumusete si nici nu risti sa agati firele de par prin acestia. Daca iti porti parul strans in coada, poti alege atat cercei pe lobul urechii, insa un model mai mare, mai vizibil, cat si cercei care atarana. In schimb, pentru coc, in special daca trebuie sa participi la un eveniment special, alege neaparat cercei candelabru, sofisticati.

Cerceii din argint cu pietre nu numai ca sunt frumosi, dar sunt si mai rentabili. Gandeste-te ca, daca vei cumpara cercei din aur, cu aceleasi pietre, vei plati cu mult mai mult, iar efectul s-ar putea sa nu fie atat de elegant. Cand ai dubii, poti alege intotdeauna cercei cu zirconia albe sau colorate. Sunt la fel de frumosi si eleganti ca cei care au pietre semipretioase sau pretioase si mult mai prietenosi cu bugetul tau.

In concluzie…

Argintul este frumos, versatil si prietenos. Alege cele mai frumoase bijuterii din argint, precum cerceii, de la magazine de top. Nu stii ce magazine de bijuterii? Intra pe Tominabijoux.ro si nu vei regreta!