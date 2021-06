Ce trebuie sa stii inainte de a alege un studio de videochat?

Un model pe site-urile de divertisment pentru adulti are posibilitati nelimitate de dezvoltare. Intr-o perioada de timp relativ scurta, poate ajunge la castiguri fabuloase pentru Romania si la un standard de viata demn de o vedeta. Pentru a reusi, trebuie sa fii, insa, foarte atenta la alegerile pe care le faci la inceput.

Care sunt, asadar, principalele criterii dupa care trebuie sa te ghidezi, inainte de a alege un studio videochat?

Dovezile succesului

Indiferent ce reclama isi face un studio de videochat, trebuie sa te asiguri ca aceasta are acoperire in realitate. Daca echipa este noua si lipsita de experienta, poate ca oamenii de acolo sunt bine intentionati, insa nu exista nici cea mai mica garantie ca vor reusi.

Pentru a fi sigura ca ajungi sa lucrezi intr-un mediu propice performantei, ideal este sa alegi un colectiv care deja a acumulat experienta si se bucura de succes la nivel global. Acesta este cazul Studio20, cu peste 20 de locatii aflate in cinci tari de pe trei continente diferite.

Aici au activat modele de top, despre ale caror povesti de succes s-a scris in diferite site-uri si reviste mondene. Este vorba despre Devious Angel, Emma Wild, Arika Silk sau Zeya Brunette, care au castigat multe trofee prestigioase pe plan international. Printre ele, amintim „Best Model“, „Best Entertainer“, „Best Smile“ sau „Best Non-Adult Model“.

Lucrand in acelasi studio de videochat in care ele au obtinut succesul, si sansele tale de reusita devin mai mari!

Legea e lege!

Semnul suprem de seriozitate consta in respectarea legii.

Daca ajungi vreodata intr-un loc unde sunt acceptate modele sub varsta de 18 ani sau unde cineva iti cere un act si uita sa ti-l dea inapoi timp de mai multe zile, e semn ca trebuie sa pleci.

Intr-un studio de videochat serios, actele sunt intocmite inca din prima zi de activitate. La Studio20.ro, semnezi un contract de artist-interpret, cu drepturi si obligatii pentru fiecare parte. Bineinteles, tu primesti un exemplar, pe care poti sa il studiezi inainte de a semna.

Platile se fac, de asemenea, cu transparenta maxima. De fiecare data cand esti platita, primesti un act aditional in care sunt trecute castigurile obtinute pe fiecare site, precum si taxele si

impozitele pe care le platesti la stat, asa cum se intampla in orice domeniu economic dintr-o tara civilizata.

Conditiile de lucru ale modelelor

Daca ajungi intr-un loc aflat la marginea orasului, in care fetele isi desfasoara activitatea in cateva camere inghesuite, poti fi sigura ca acolo nu exista posibilitatea de a face performanta sau de a castiga bani multi. Un studio videochat serios are locatii in zone centrale ale oraselor si pune la dispozitia modelelor camere spatioase, decorate fastuos.

Locatia Studio20 din Bucuresti Unirii, de exemplu, se afla in cladirea City Business Center si are 35 de camere tematice, pe langa care pune la dispozitia tinerelor si zone de relaxare, cafenea, restaurant sau jacuzzi.

La Studio20 Penthouse Timisoara, exista o terasa de 400 de metri patrati, care ofera o panorama spectaculoasa asupra orasului. Intr-un cadru cu jacuzzi, sauna, semineu si teren de golf, poti sa te simti cu adevarat rasfatata.

In Iasi, locatia se afla intr-o zona centrala si, la fel ca in Capitala sau in Banat, la dispozitia ta se afla o intreaga echipa gata oricand sa te ajute: trainer, hairstylist, specialist in machiaj sau profesor de limba engleza.

Indiferent de orasul in care vrei sa fii model, alege profesionistii, iar succesul nu va intarzia sa apara!