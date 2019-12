Ce trebuie sa stiti despre estetica si sanatatea sanilor

O procedura chirurgicala care consta in plasarea protezelor la san pentru a creste dimensiunea sanului este o interventie invaziva. In unele cazuri, acest lucru poate corecta, de asemenea, o usoara ptoza la san, mai ales atunci cand pierderea de volum este cauzata de sarcina sau pierderea in greutate. Atunci cand relaxarea musculara este extrem de vizibila, chirurgul va sfatui sa se faca o plastie la san in acelasi timp. Cand sfarcul coboara mai jos decat canelura submamara, trebuie ridicat si sanul.

Unde puteti face o astfel de interventie?

Cum decurge o prima consultatie, inainte de operatia propriu-zisa?

Chirurgul va va intreba despre istoricul dumneavoastra medical si chirurgical pentru a exclude orice contraindicatie, cum ar fi o tulburare de coagulare, tulburari cardiace etc. El examineaza apoi silueta, bustul, dimensiunea, forma si pozitionarea sanilor, locul areolelor, forma toracelui. Daca descopera o asimetrie, el o va raporta, deoarece trebuie sa stie exact ce implanturi mamare sa va recomande. Tonusul si grosimea pielii sunt esentiale si vor ghida, si acestea, alegerea implanturilor. Daca au o calitate slaba, acestea nu trebuie sa fie prea mari, deci prea grele, pentru a nu accentua pielea lasata a sanului.

Desigur, chirurgul va intreaba ce fel de san doriti si ce marime. Este un punct esential de definit pentru a fi multumit de rezultat.

El va va explica ce implanturi sunt cele mai potrivite si cum le va pune la punct: va alege calea de acces in functie de experienta si de criteriile morfologice diferite: traseul poate fi areolar, axilar (incizie in axila) sau, mai rar, submamare (chirurgul face o incizie in pliul de sub sa). Astfel, cicatricile vor fi localizate in axila, in jurul areolei sau in pliul submamar. De asemenea, specifica daca va plasa proteza in fata muschiului pectoral sau in spatele acestuia, adica retro-muscular, sau partial in fata si in spate, o decizie tehnica luata in conformitate cu criterii precum grosimea sau calitatea pielii.

Vi se va descrie apoi procedura, examenele ce trebuie facute inainte (mamografie si ecografie), masurile de precautie care trebuie luate: fara aspirina cu ceva timp inainte de interventie sau tutun, care creste riscul de complicatii si aduce cu sine o vindecare precara. Va ofera informatii despre riscurile si posibilele complicatii, de la cele mai mici (pliuri, cicatrice hipertrofica), la cele mai suparatoare (pierderea sensibilitatii, infectie, coaja, ruptura), si pana la cele mai grave de tip flebite, embolii.

Implanturile: cum sunt?

Vi se vor explica parametrii de luat in considerare pentru a alege modelul cel mai potrivit pentru rezultatul dorit. Pot fi implanturi umplute cu un silicon, mai mult sau mai putin coeziv. Acestea sunt cele mai utilizate, deoarece dau un rezultat mai naturale decat cele umplute cu solutie salina fiziologica, atat la aspect, cat si la atingere. Daca implantul se rupe, vascozitatea gelului limiteaza scurgerea siliconului in corp. Avantajul serului fiziologic: este complet inofensiv daca proteza se rupe.

Sunt folosite adesea proteze rotunde si mai rar proteze anatomice care au forma sanului. Primele sunt mai folosite in reconstructie sau la femeile care au sanii foarte mici. Textura cochiliei de silicon: poate fi neteda, micro-texturata, texturata, macro-texturata. Nu este usor sa ne imaginam ce poate oferi o proteza cuprinsa intre 250 cmc si 400 cmc, volumele obisnuite folosite in Romania. Trebuie sa va ganditi sincer la tipul de san pe care vi-l doriti cu adevarat. In caz contrar, riscati sa fiti dezamagita, fie cu sanii prea mari, fie cu sanii prea mici. Orice doamna sau domnisoara care doreste un implant, trebuie sa se intrebe daca vrea ceva clasic, elegant sau daca este gata sa isi asume un rezultat care nu este „natural”. Desigur, vi se va oferi inainte de procedura un implant de test pentru a fi pus in sutien pentru a vedea rezultatul.

Cum se face operatia?

Procedura se efectueaza sub anestezie generala. Dupa procedura, pot aparea vanatai, in special in zona cicatricilor, care se vor estompa in decurs de o luna. Drenuri, pansamente, bandaj, toate acestea vor fi folosite in ingrijirea postoperatorie si trebuie sa purtati un sutien sport, de la o luna pana la o luna si jumatate. Suturile sunt indepartate intre a zecea si a cincisprezecea zi, cu exceptia cazului in care sunt absorbabile. Trebuie sa reveniti la control la 3 sau 6 luni apoi la 1 an pentru a verifica daca totul merge bine. Apoi, urmam ritmul de monitorizare recomandat si esential, in general, o data pe an.

