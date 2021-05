Ce urmărește Florin Cîțu de la funcția de premier. E pentru prima dată când spune asta. Numele greu din România care l-a marcat

In articol:

Premierul României a vorbit despre scopul pe care îl are cât va ocupa funcția de premier.

Florin Cîțu, adevărul despre liderii politici care l-au marcat

De asemenea, pentru prima dată, Florin Cîțu a vorbit despre liderul politic pe care îl apreciază.

Invitatul lui Mihai Morar la podcast, premierul României a vorbit despre modelele sale politice.

"Eu vreau să avem o guvernare în care deciziile politice sunt cât mai puțin afcetează viața oameni. Din contră reglementează un cadru în care oamenii să-ți facă treaba.

Ronald Reagan, Bill Clinton, un lider important eram în State și aveam măsuri ok, în multe lucruri nu eram de acord cu el. De la noi...construim lideri politici în România.

Klaus Iohannis este puțin diferit de ceilalți, nu am vrut să-i spun numele pentru că se va spune că sunt părtinitor, dar el este diferit de ceilalți și de aceea am vrut să vi-i spun pe cei de afară, pentru că știu că voi fi analizat prin prisma că este cu mine.

Oameni care au avut curajul să facă reforme serioase, Balcerowicz de exemplu din Polonia, sunt oameni la acre mă uit cu admirație. Oamenii aceștia arată clar că nu sunt acolo pentru o funcție sau pentru un interes personal, pentru că riști foarte mult. Și eu risc capital politic în ceea ce fac, dar beneficiile pentru societate și pentru mine și pentru familia mea sunt mult mai mari, că până la urmă este o decizie personală.",a spus premierul României.

Care este scopul lui Florin Cîțu și ce planuri are ca premier al României

Florin Cîțu, invitat la podcast-ul lui Mihai Morar[Sursa foto: Captură YouTube]

Mihai Morar: Ce vă ține pe dumneavostră în jocul ăsta? Sunteți finanțist? Nu ați pronunțat decât de puține ori cuvântul bani.

Florin Cîțu: Ca politician nu faci bani, pierzi bani. Nu e joc, e șansă. Pentru România este o șansă mare. Nu m-am pregătit pentru asta, dar astăzi pot să folosesc tot ceea ce am învățat în a mă asigura că avem o reformă care să schimbe direcția României. Și eu am avut frustrări când analizam România și vedeam că suntem în continuare la PIB pe cap de ocuitor la ultimul loc, când Polonia era cu PIB-ul mai mic ca România în 90. Dacă voi avea șansa să am susține, dacă societatea are încerdere în mine și că putem face lucrurl ăsta, facem acum. Avem un mandat de 4 ani în care putem face lucruri importante, să le schimbăm, să rămână acolo, să fie greu de demontat în viitor. Oricând poate să vină altcineva să dea înapoi, dar va fi complicat. Dacă oamenii gustă libertatea și gustă această economie pe care vreau să o construim împreună, nu vor mai lăsa pe alții să dea înapoi. Ați văzut că nu i-au lăsat pe PSD-iști să schimbe partea cu justiția, oamenii au ieșit în stradă 3 ani de zile, pentru că am simțit cum e să ai libertatea în justiție. Asta vreau, să ne dăm seama că se poate și apoi să luptăm să nu mai poată nimeni să schimbe asta. Asta mă ține acum aici, de-asta vreau să stau aici, apoi vom vedea.

De fiecare dată când am avut discuții cu foarte mulți oameni și partea asta de încredere vine din faptul că îi înțeleg. Dacă le dai oamenilor voie, ei pot.

Unde poate fi România în următorii 5 ani, în viziunea lui Florin Cîțu

Următorii 5 ani o să facem mai mult noi pntru români, statul are restanțe. Următorii 5 ani trebuie să încheiem un capitol trist din istoria recentă: să terminăm autostrada Sibiu-Pitești. Vreau ca românii să se urce pe autostrada la Constanța și să ajungă la Viena să bea o cafea.