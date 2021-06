Ce va face Ana Maria Mărgean cu Marele Premiu de la Românii au Talent. Primul cadou din banii câștigați

In articol:

Ana Maria Mărgean are planuri mari cu banii câștigați la Românii au talent. Una dintre dorințele sale, pe care a expus-o și în discursul său după câștigarea Românii au talent, a devenit realitate.

Ce va face Ana Maria Mărgean cu Marele Premiu de la Românii au Talent

Ana Maria Mărgean, câștigătoarea Românii au talent 2021[Sursa foto: Facebook]

Ana Maria Mărgean vrea ca banii câștigați din marele premiu la Românii au talent să-i investească în educația sa muzicală.

”Nu am crezut că pot ajunge atât de departe. Am foarte mari emoții și nu mă pot opri din plâns. Este, cu siguranță, cea mai frumoasă zi din viața mea. Această experiență a însemnat totul pentru mine, am trăit fiecare clipă.”

Am avut foarte mari emoții. A fost foarte mult suspans, mai ales că au anunțat locurile de la 11 în jos, am avut de așteptat.

Am fost copleșită de emoții, am avut foarte mari emoții. Când mi-am auzit numele nu-mi venea să cred, pur și simplu.", a declarat câștigătoarea Românii au talent.

Ana Maria Mărgean ar vrea ca banii să-i investească în educația sa muzicală. Ea cântă de la 5 ani și a descoperit talentul de a practica ventrilocia pe youtube, în pandemie.

”Eu cânt de la 5 ani, dar ventrilocia am descoperit-o acum un an pe Youtube și mi s-a părut foarte interesantă această artă. Această artă nu este așa de practicată la noi în țară, așa că mi-am dorit să încerc.”, a povestit Ana Maria Mărgean.

Ce și-a cumpărat prima dată Ana Maria Mărgean cu banii de la Românii au talent

Ana Maria a primit cadoul mult dorit[Sursa foto: Facebook]

După ce a câștigat marele premiu Românii au talent, Ana Maria Mărgean a declarat că până se va apuca de studiu intens își dorește un cățel.

”Deocamdată mă bucur de acest moment frumos, am timp să mă gândesc la ce o să fac cu premiul, dar cu siguranță aș investi în educația mea muzicală și nu numai, și probabil... să-mi iau un cățeluș, pentru că îmi doresc foarte tare un cățeluș. Îmi place foarte mult pomeranian, dar m-ar bucura și un cățeluș pufos care să stea cu mine toată ziua.”, a spus câștigătoarea ediției 2021 a emisiunii ”Românii au talent”.

Visul său a devenit realitate, pentru că de 1 iunie, de Ziua Copilului, ea a primit cățelul mult dorit.

Surpriza din partea părinților a bucurat-o până la lacrimi pe marea cîștigătoare Românii au talent 2021. Ana Maria i-a pus numele Buzz, pentru că nu va uita niciodată momentul care i-a schimbat viața.