In articol:

Ce vârstă are Daniela Gyorfi. Daniela Gyorfi se numără printre cele mai iubite artiste din România, cu una dintre cele mai lungi cariere. Artista a reușit în toți acești ani să se mențină într-o formă de invidiat și să aibă mereu o apariție de zile mari.

Ce vârstă are Daniela Gyorfi

Iată ce vârstă are Daniela Gyorfi și cum reușește cântăreața să se mențină ca la 20 de ani!

Ce vârstă are Daniela Gyorfi. Daniela Gyorfi a împlinit anul acesta, pe 12 octombrie, vârsta de 53 de ani. Artista și-a început cariera încă de la o vârstă fragedă, reușind să ajungă în topuri și să cucerească inimile românilor. Chiar dacă a înaintat în vârstă, artista reușește să se mențină într-o formă de invidiat și încă uimește fanii cu aparițiile sale.

Citeste si: Ce se întâmplă între Daniela Gyorfi și George Tal: „Am fost și despărțiți”. A spus-o chiar artista, după 15 ani de relație

Artista a mărturisit că nu pune mare importanță pe vârsta din buletin și că nu se simte complexată, ci se bucură pentru realizările pe care le-a avut până acum, menționând că anii trec pentru toată lumea la fel.

“Vârsta e doar un număr în buletin. Eu mă simt ok cu mine, mă simt bine, nu am nicio treabă că “vai câți ani am”. Sunt ok așa cum sunt și asta contează cel mai mult. De fapt, contează ce am realizat până la vârsta asta. Anii trec pentru toată lumea, nu doar pentru mine.”, a spus Daniela Gyorfi într-un interviu marca wowbiz.ro.

Citeste si: „Toată suferința și durerea mea”. Cristina Ciobănașu este devastată după pierderea celei mai dragi ființe. Cum s-a întâmplat totul- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Ce vârstă are Daniela Gyorfi. „Vârsta e doar un număr în buletin. Anii trec pentru toată lumea, nu doar pentru mine.” [Sursa foto: Instagram]

Cum se menține Daniela Gyorfi în formă

Daniela Gyorfi a spus că secretul care o ajută să se mențină într-o formă așa de bună este o combinație între sport și alimentație sănătoasă. Totuși, artista a fost sinceră și a mărturisit că uneori mai “pică în păcat” și mai mănâncă din când în când mâncare nesănătoasă, din cauza poftelor.

Citeste si: Daniela Gyorfi, surpriză neașteptată pentru fani! Noua piesă care va răsuna la petrecerile verii are în spate o poveste: "E o melodie foarte veche"| EXCLUSIV

În cadrul unei emisiuni TV, artista a fost întrebată cum reușește să aibă o siluetă perfectă. Daniela a mărturisit că se menține prin sport și alimentație sănătoasă, dar uneori mai are și scăpări, fiind o împătimită a dulciurilor și a cartofilor prăjiți.

”Mă mențin cu sport și tratamente corporale, dar și mancarea are un rol foarte important în dieta noastră. Însă, am și păcate când vine vorba de clătite, mănânc câte zece o dată. Nu rezist dulciurilor! Și, de asemenea, nu rezist nici cartofilor prăjiți”, a spus Daniela Gyorfi în cadrul unei emsiuni TV.

Daniela Gyorfi a fost însă întotdeauna extrem de sinceră cu fanii săi și a recunoscut că trupul perfect pe care îl are nu este numai rezultatul sportului și al unei alimentații sănătoase.

Cântăreața nu a ascuns niciodată faptul că a apelat de mai multe ori la medicul estetician care a ajutat-o să-și îmbunătățească imaginea. Însă ea spune că nu doar asta a ajutat-o să se mențină în formă de-a lungul timpului.