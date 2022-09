In articol:

Paul Diaconescu se numără printre cei mai cunoscuți actori din showbiz, cu multe proiecte la activ, atât în televiziune, cât și în industria cinematografică și la teatru.

Ce vârstă are Paul Diaconescu

Iată ce vârstă are actorul Paul Diaconescu!

Actorul Paul Diaconescu are 33 de ani și este născut la data 10 februarie 1989. Tânărul a avut norocul să joace alături de Stela Popescu, de Maia Morgenstern, dar și de Oana Pellea, marile actrițe ale țării. Paul Diaconescu este implicat într-o mulțime de proiecte artistice, dar și de televiziune.

Paul Diaconescu s-a născut în Pucioasa, județul Dâmbovița cu puțin timp înainte de revoluție, dar a crescut în Brănești.

Ce vârstă are Paul Diaconescu. Actorul a trecut prin momente de cumpănă după ce medicii i-au extirpat o tumoră de cinci centimetri [Sursa foto: Facebook]

Actorul a fost prins de Justițiarul din Berceni când încerca să se întâlnească cu o minoră

De curând, Paul Diaconescu a fost surprins într-o situație care riscă să-i compromită cariera. Actorul a fost prins recent de Justițiarul de Berceni în timp ce încerca să se întâlnească cu o minoră, după miezul nopții.

El a fost surprins într-un parc, fix în momentul în care trebuia să se întâlnească cu o tânără de doar 15 ani. Explicația sa a fost că intenția lui era de a se împrieteni cu minora de 15 ani, nicidecum alta.

„Eu nu am invitat-o acasă, nu i-am propus nimic indecent. Am vorbit cu ea a doua oară live, am văzut-o la o petrecere.

I-am văzut prietenul de atunci. Am întrebat-o dacă mai este cu el, mi-a zis că s-au despărțit. Am zis că cine știe ce se întâmplă, ea vrea să vorbească cu cineva. Mă consideram suficient de matur ca să pot să vorbesc”, a explicat actorul.

Paul Diaconescu și-a petrecut ziua de naștere pe masa de operație

Paul Diaconescu a povestit, în cadrul unui interviu pentru Click!, că în urmă cu doi ani, de ziua lui de naștere, a trecut prin clipe extrem de dificile. Actorul a suferit o operație de peste trei ore, în care medicii i-au extirpat o tumoră benignă de cinci centimetri.

„Sunt profund recunoscător circumstanțelor norocoase ce fac posibilă această intervenție delicată. Sunt recuperat, sunt sănătos, sunt fericit! Doar că n-am făcut sport 6 luni, bineînțeles că mi-am pierdut forma fizică.

După 2 săptămâni de stat nemișcat în pat și după o lună în care am mâncat rareori câte puțin, am slăbit toți mușchii pe care îi antrenasem constant în ultimii 7 ani. Acum am început să o iau de la capăt cu antrenamentele, în alte 6 luni voi fi recuperat complet, sper. Așa că pentru mine perioada de izolare a coincis cu cea de recuperare.

Am fost la un pas să prind covidul în spital, dar am avut noroc. S-a anunțat pandemia la nici o lună după externare. Am stat în Dâmbovița cu tata și cu mama mea vitregă, și, în armonie, am contemplat natura. Fără prea multă activitate.

M-am plimbat pe dealuri, am făcut 8 bâte de corn, pe care le-am dat cadou prietenilor, multe poze la stejari și zonele defrișate, grădini și porți de grădini. Am mâncat sănătos, am băut bine, am scris pentru iUmor și am gătit iepuri și păsări la ceaun", a povestit Paul Diaconescu pentru Click!.

