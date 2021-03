Ce vedete din România au avut reacții adverse după vaccinul COVID-19

In articol:

Andreea Marin este una dintre persoanele publice din țara noastră care s-a imunizat cu serul AstraZeneca și a avut reacții adverse după vaccinare.

Andreea Marin, reacții adverse după vaccinul cu AstraZeneca

Celebra prezentatoare TV a vorbit în cadrul unei emisiuni televizate despre experiența pe care a trăit-o după ce s-a vaccinat cu serul AstraZeneca.

Andreea Marin a fost ținută la pat timp de 48 de ore, semn că reacțiile avute au fost greu de tolerat. Vedeta spune că a avut dureri de mușchi, ce au împiedicat-o să facă foarte multă mișcare. Deși nu a fost o experiență ușoară, prezentatoarea TV este hotărâtă să facă și rapelul.

„ Nu a fost chiar o plăcere, nu mă așteptam să am reacția asta. Am avut 2 zile de stat în pat și eu stau în pat doar legată. Am avut dureri puternice de mușchi, de sus până jos, fără temperatură. Am făcut controversatul vaccin, dar nu din acel lot. E normal să ne punem întrebări, să ne gândim la toate, dar am decis că voi face și a doua rundă. Dacă zicem cât mai mulți, nu s-ar putea să nu ne fie bine împreună”, a declarat Andreea Marin.

Andreea Marin

Vedeta este cu atât mai decisă se se vaccineze cu cât, în perioada Sărbătorilor de iarnă, fiica ei a stat izolată 3 săptămâni în casă, după ce s-a infectat cu COVID-19. „Fiica mea a avut o formă uşoară, s-a izolat şi am stat total separate. Ne-am testat şi noi de multe ori, însă am ieşit negativ. Violeta a luat virusul din afara casei. Din fericire, ea are o mică garsonieră, cu tot ce îi trebuie, în casă, şi s-a putut izola.

Era chiar între Crăciun şi Revelion şi i-am pus un brăduţ la uşă. Ba chiar am găsit o chestie din plastic cu care am izolat intrarea, ca să poată deschide uşa ei şi să vadă brăduţul. A fost dificil pentru că am comunicat despărţiţi, a trebuit să se descurce singură, să îşi ia pastilele, însă a fost foarte ascultătoare. Cred că fiecare generaţie are de învătat lecţiile ei”, a mai povestit Andreea Marin.

Ce a pățit Răzvan Botezatu, după ce s-a vaccinat anti-Covid

Răzvan Botezatu s-a vaccinat împotriva Covid-19 cu prima doză a vaccinului AstraZeneca. La scurt timp de la administrarea serului, fostul prezentator TV a experimentat mai multe reacții adverse. El a dezvăluit în exclusivitate pentru Wowbiz.ro că a suferit de migrene, frisoane, iar pe corp i-au apărut mai multe bubițe.

„ Dureri de cap, febră, greață, frisoane, somnolență, tot. Sincer, am toate reacțiile adverse posibile, dar știu că, până la urmă, va fi bine. Oricum, chiar dacă mi-a fost și îmi e atât de rău, tot voi face și rapelul. Dacă trebuie să rabd încă opt săptămâni și după aceea încă câteva zile, tot voi continua cu vaccinarea.

Vreau să fiu protejat, vreau să îmi pot relua viața, cât de cât, așa cum era înainte, iar asta e singura variantă: vaccinarea. O spun și medici, o spun și oameni care știu despre ce vorbesc, ar fi culmea să mă dau eu în spectacol și să zic invers”, a spus Răzvan Botezatu.

Răzvan Botezatu, reacții adverse după vaccinare

Răzvan Botezatu, hotărât să se imunizeze împotriva Covid-9

Fostul prezentator își păstrează optimismul și nu renunță la imunizare, în ciuda reacțiilor adverse după prima doza de vaccin. Răzvan Botezatu speră că la rapelul cu AstraZeneca va avea mai puține probleme. „ Dacă la prima doză care, spuneau niște specialiști, mi-a fost atât de dificil, sper că la a doua voi supraviețui.

Dar, zic eu, nu mor caii când vor câinii, așa că voi scăpa și eu. Iar atunci să te ții. Adică, dacă se vor mai ridica și restricțiile, voi fi primul la petreceri, clar. Voi fi imunizat, nu voi mai avea emoții, stau liniștit și eu, nu o să mai am dureri de cap, și așa problema asta cu virusul ne-a dat viața peste cap”, a mai spus acesta.

Agenția Europeană a Medicamentului privind vaccinul AstraZeneca: E sigur și eficient!

Comitetul Agenției Europene a Medicamentului a decis joi, 18 martie, că vaccinul AstraZeneca este sigur. Totuși, EMA va cerceta în continuare o posibilă legătură între vaccin şi formarea unor tromboze la persoane vaccinate, a declarat Emer Cooke, directorul executiv al Agenției Europene a Medicamentului.

Până în acest moment, nu au fost găsite dovezi suficiente care să arate că vaccinul și trombozele apărute după administrarea serului AstraZeneca ar fi corelate, a mai precizat acesta. Astfel că, vaccinul este sigur și eficient în prevenirea COVID-19, iar beneficiile sunt mult mai mari decât riscurile, au spus oficialii EMA într-o conferință de presă.