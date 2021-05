Ce vedete din Romania se pregatesc sa dea BAC-ul anul acesta

In articol:

Nadine se pregătește să dea în această vară examenul de Bacalaureat. Aceasta a renunțat la lumina reflectoarelor și s-a dedicat vieții de familie, dar și studiului.

Nadine susține examenul de Bacalaureat la 44 de ani

Nadine Voindrouh a devenit cunoscută în perioada în care prezenta „Școala vedetelor”. Vedeta a ales să se retragă din lumina reflectoarelor și să se întoarcă la școala. Aceasta s-a reîntors la scoală la vârsta de 40 de ani, iar vara aceasta va susține examenul de Bacalaureat.

Faptul că studiază pentru BAC o ajută foarte mult pe Nadine, mai ales că are ocazia să petreacă mai mult timp alături de copilul ei în vârstă de 11 ani. Fosta actriță este foarte apropiată de fiul ei, iar cei doi învață împreună în aceeași cameră, fiecare cu materia lui. El își face temele pentru școală, iar ea se pregătește pentru examenul de Bacalaureat, pe care îl va susține în această vară.

„Eu învăț pentru BAC și el își face lecțiile lângă mine. În fiecare zi venim cu caietele aici. Eu învăț la ale mele și el învață la ale lui”, a declarat vedeta.

Aceasta a mărturisit că oamenii au râs de ea atunci când s-a întors la scoală la vârsta de 40 de ani, dar nu i-a păsat pentru că nu e o rușine

să revenim la educație.

„ M-am reîntors la școală la 40 de ani. Am reluat liceul de la clasa a noua. Eu am mai făcut odată liceul, am dat Bacul și am picat la o singură materie. Nu am vrut să dau examen doar la acea materie, ci am vrut să reiau liceul de la început. Eu am spus că pentru mine a fost important să îmi reiau studiile și să revin ca adult la școală. S-a râs de mine pe la toate colțurile. Am văzut în presă că râdeau și de un fotbalist. Dacă noi punem rușine pe reîntoarcerea la educație, pe acești adulți, nu e bine”, a spus Nadine în cadrul unui interviu pentru Gândul.

Nadine Voindrouh[Sursa foto: Instagram]

Cine este Nadine Voindrouh

Nadine Emilie Voindrouh este născută pe 24 februarie 1977 în București. La vârsta de 6 ani, mama sa a murit, iar tatăl său a părăsit țara mutându-se definitiv în Congo. În anul 1995 a debutat în televiziune cu celebra emisiune „ Școala Vedetelor", emisiune care promova tineri cu voci de excepție. După ce a cochetat cu televiziunea şi muzica din România, Nadine a plecat în Statele Unite ale Americii şi a încercat să devină actriţă la Hollywood.

Visul de a deveni actriță nu s-a îndeplinit iar după şapte ani a revenit în România. În 2007 şi-a întemeiat o familie, alături de avocatul Dragoş Apostolescu, cu care are un baiat de 11 ani. După ce a renunțat la televiziune, Nadine s-a ocupat de blogul ei personal, unde poveștește întâmplări din viața sa și abordează diferite subiecte.

