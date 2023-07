Ce veste i-au dat medicii Larisei Drăgulescu cu puțin timp înainte să nască? ”Trebuie să am grijă” Roșcata și iubitul ei misterios vor deveni părinți de băiat

In articol:

Larisa Drăgulescu trăiește cea mai frumoasă perioadă a vieții sale, dar și una foarte grea. Și asta pentru că, însărcinată fiind pentru a treia oară, roșcata trebuie să aibă mereu mare grijă de sănătatea sa și implicit a bebelușului din pântec.

Acum se află pe ultima sută de metri cu sarcina, căci din moment în moment, după cum i-au spus medicii, ar putea să devină mamă din nou.

Ce veste i-au dat medicii Larisei Drăgulescu cu puțin timp înainte să nască [Sursa foto: Instagram ]

Larisa Drăgulescu devine iar mamă de băiat

Astfel că și pregătirile pentru venirea pe lumea a bebelușului sunt în toi, iar ea și iubitul ei, care este extrem de fericit că va deveni tată de băiat, s-au pregătit așa cum se cuvinte. Ba chiar, au ales și numele pe care primul lor copil îl va purta.

”Am ales și numele. O să fie un băiețel și se va numi Cezar Andrei. Eu oricum am și fată și băiat, deci nu conta ce vine. Prietenul meu se bucură”, a declarat Larisa Drăgulescu, la un post de televiziune.

Mai mult decât atât, Larisa Drăgulescu a mai declarat și că, deși a avut o sarcină dificilă, acum starea sa este una bună.

A precizat, însă, că are nevoie de multă odihnă, relaxare și, mai ales, trebuie să se țină acum departe de orice lucru care ar pune-o în situația de a face efort.

Și asta pentru că, deja, copilul pe care îl poartă în pântec se pregătește să vină pe lume. Poziția lui din burtica ei este una care, dacă ea nu ar avea acum grijă, ar putea să le creeze probleme.

”Mă simt bine. Trebuie să mă odihnesc cât mai mult. Alaltăieri am făcut ecografie. Copilul este deja poziționat cu capul în jos. Am trebuie să am grijă să nu depun efort, trebuie să stau cât mai liniștită și să mă odihnesc și așteptăm. Nu mai am stări de rău”, a mai spus fosta soție a lui Marian Drăgulescu.