Ce viață duce Aslan Sadeghi după ce a ieșit din închisoare! Afaceristul a realizat tot ce și-a dorit până la vârsta de 33 de ani: „Le-am făcut pe toate. Sunt mulțumit”

Aslan Sadeghi este un personaj controversat din showbizul autohton, fiind recunoscut pentru stilul de viață extravagant. Invitat în cadrul emisiunii „Fiță cu Adiță”, afaceristul a vorbit și despre problemele sale cu legea și cum a ajuns să fie în spatele gratiilor.

Mai mult decât atât, a povestit și despre viața sa excentrică.

Ce viață duce Aslan Sadeghi după ce a ieșit din închisoare [Sursa foto: captură video]

Aslan Sadeghi spune că a experimentat totul până la această vârstă

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că afaceristului îi place să trăiască pe picior mare, motiv pentru care recunoaște că a experimentat totul până la vârsta de 33 de ani. Mai mult decât atât, mărturisește că este mulțumit de viața pe care o are în prezent, în ciuda faptului că a avut probleme cu legea, iar ulterior a fost închis.

De asemenea, în cadrul emisiunii lui Adiță Voicu, Aslan Sadeghi a spus că i-a plăcut întotdeauna să fie mai diferit, motiv pentru care are chiar și o maimuță, pe care o consideră, de fapt, copilul său.

Pe lângă aceasta, mai are și un cocoș de munte, animale de companie ceva mai neobișnuite.

„Până în prezent consider că le-am făcut pe toate și nu îmi mai trebuie să experimentez nimic nou. Eu sunt mulțumit cu viața pe care o am, stau mai mult pe lângă frații mei mai mari, oarecum sunt mentorii mei și stau mai mult pe lângă ei. Mi-a plăcut mereu să fiu mai diferit, fie cu o maimuță, fie cu un cocoș de munte (n.r – are o maimuță pe care o consideră ca fiind copilul lui).”, a povestit Aslan Sadeghi, în cadrul emisiunii „Fiță cu Adiță” .

Motivul pentru care Aslan Sadeghi a avut probleme cu legea

Se pare că în urmă cu câțiva ani, Aslan Sadeghi s-a certat cu iubita sa de la acea vreme, însă lucrurile au fost puțin scoase din context, motiv pentru care tot scandalul a degenerat, iar într-un final a ajuns după gratii. Vestea i-a șocat pe membrii familiei sale, însă acum, de când a ieșit din închisoare, își dorește să se pună pe picioare și să evite astfel de anturaje și conflicte.

"Am avut niște probleme cu legea. A fost o discuție cu mine și cu fosta mea, cu care și acum sunt prieten, dar pentru că eram asociat cu anumite persoane și umblând cu ei, îți dai seama că vrei nu vrei, intri în vizor. Ce s-a întâmplat cu iubita mea nu este un secret. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi s-a întâmplat treaba asta, că cu treaba asta m-am trezit.

Practic m-am certat cu ea și am fost acuzat că nu am lăsat-o să plece. Noi și acum suntem în relații bune, au fost niște lucruri neadevărate, am avut de ales ori să fiu eu arestat, ori ea, pentru mărturie mincinoasă. Am ales să fiu eu, pentru că ea avea părinții bolnavi. Într-un fel, mi-a făcut bine închisoarea, pentru că m-a trezit puțin la realitate. Pentru mine a fost cea mai bună lecție de viață.

Mi-am supărat familia, pe frații mei mai mari, care au și ei un nume în oraș. De când am venit acasă, am încercat să evit toate anturajele, toți golanii. În ziua de azi, cele mai periculoase sunt anturajele. Un anturaj poate să te ducă într-un drum bun sau rău.", a mai spus afaceristul în cadrul aceleiași emisiuni.