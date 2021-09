Ce vor face membrii 5Gang după despărțire. Selly continuă revoluția în educație, dar stai să vezi ce planuri au colegii săi

In articol:

Trupa 5GANG se desparte.

Cand s-a format trupa 5Gang

Anunțul a fost făcut de Selly pe scenă și ulterior a făcut un vlogg în care cei patru membri au vorbit despre planurile pe care le au în continuare.

Trupa 5GANG se desparte [Sursa foto: Instagram]

Trupa 5GANG a luat naștere pe 22 decembrie 2017 și nu se așteptau să aibă un succes atât de mare. Prima piesă lansată "Singuri acasă" a urcat în doar câteva ore pe primul loc în Trending.

”Nu o să uit niciodată diminețile în care ne trezeam cu noaptea în cap să mergem să filmăm clipurile. Nu o să uit niciodată concertul de la Arenele Romane, unde am făcut cel mai rapid sold out din istoria Arenelor Romane și am susținut 2 concerte în aceeași zi, fiindcă s-au vândut 10.000 bilete, iar capacitatea Arenelor era de doar 5.000 de persoane. Nu o să uit niciodată turneul prin țară, toată distracția din dubă, de pe drum, și entuziasmul vostru atunci când ne vedeați.

Apoi, la 2 ani de când am început proiectul, am lansat un film. Nu aveam cele mai mari așteptări, fiindcă eram toți începători, iar filmul a avut un buget de doar 300.000 euro, devenind rapid cel mai vizionat film românesc din ultimii 24 de ani. Am depășit efectiv orice alt film românesc din 1995, am depășit orice film românesc lansat in timpul vieții mele”, își amintește Selly.

Piesele lor au avut peste 280 de milioane de vizualizari

5 GANG s-a transformat într-un fenomen, iar pisele lor au adunat în cei 4 ani de existență peste 280 de milioane de vizualizări.



"Treaba a luat o super amploare abia atunci când am lansat piesa "Focuri", pe 1 iulie 2018. Eram foarte tineri atunci și am pus foarte multă pasiune în ceea ce făceam, lucru care s-a văzut în rezultate.

Mulți au spus că nu o să rezistăm mai mult de un an, dar uite că după patru ani suntem încă aici și încă producem rezultate și suntem relevanți. Am avut parte de multe aprecieri, dar ne-am confruntat și cu hate, foarte mult venit din invidie. Mulți nu puteau să suporte că niște oameni care nu au nicio legătură cu muzica fac mai multe vizualizări decât artiști consacrați din România. Din acest motiv, probabi, piesele noastre nu au intrat niciodată pe radio. Însă, în online, piesele noastre au adunate peste 280 de milioane de vizualizări.", a mai spus Selly.

De ce au ales să se despartă Selly, Gammy, Diana și Mădălin

Trupa 5GANG se desparte, Selly a anunțat pe scenă [Sursa foto: Captură YouTube]

Selly a explicat că decizia de a se despărți au luat-o împreună, pentru că nu se mai regăseau în acest proiect. Însă, ei rămân în continuare prieteni și vor continua alte proiecte.

„Între timp poate o să mai scoatem una, două piese, nu știm sigur, dar cu siguranță vom scoate filmul și cam atât. Nu vrem să facem ceva artificial doar de dragul banilor și al profitului. Nu ne mai regăsim atât de mult în genul ăsta de piese. Mădălin vrea și el să facă muzică serioasă. Eu personal ni mă mai regăsesc să cânt despre câți bani am eu și cât de tare sunt. Ionic, mă regăseam să fac treaba asta când nu aveam bani, mi se părea cool. În piesele noastre vorba de foarte mult material și de foarte multe ori am fost acuzați că trnasmitem un mesaj greșit prin asta. Mesajul ăsta se regăsește în toată muzica care e în trending acum, dar lumea ne-a acuzat pe noi. Și vreau să înțelegeți că toți banii pe care îi avem, sunt pentru că i-am făcut prin muncă. Toți din camera asta muncim încă de când eram foarte foarte mici și nu am avut bani de la părinți așa cum au spus unii”, a mai spus Selly.

Ce vor face membrii 5Gang după despărțire

Membrii trupei 5GANG au anunțat despărțirea [Sursa foto: Captură YouTube]

Selly a explicat că după despărțirea 5GANG va continua activitatea în online și va continua să se implice în lupta pentru reforma în educație. Mădălin se va concentra pe muzică, iar Diana și Gammy au și ei proiecte în desfășurare pe care o să le anunțe pe parcurs.



"Urmează filmul de Crăciun. Rămânem prieteni buni și rămânem apropiați. Cu siguranță o să mai facem vogg-uri și chestii împreună, dar nu sub titulatura asta de 5GANG. Să nu credeți că ne lăsăm de youtube, din contră urmează o nouă etapă pentru fiecare. Eu personal o să continui să fac vlogg-uri, o să continui să mă implic în lupta pentru reforma educației, o să continui să fac conținut cât mai de calitate și nu doar pentru toutube, cât și pentru alte platforme sociale, pentru tv, pentru Netflix sau HBO. Vreau să fac conținut cât mai de calitate. O să vă placă direcția în care ne vom îndrepta fiecare dintre noi.", a adăugat Selly.

"Eu vreau să fac muzică mai adevărată față de cea din 5GANG, pentru că nu m-am mai regăsit în ultima vreme în ea, cu toate că mi-a plăcut. Concertele sunt foarte mișto, mai ales vibe-ul este foarte mișto.", a spus Mădălin.

Tinerii spun că se vor auzi numai lucruri frumoase despre ei.

"Nu ne lăsăm de youtube, doar trecem la următorul nivel. Acum e momentul să ne continuăm fiecare proiectele independente și brandurile independente pe care le-am format.", a mai spus Selly.