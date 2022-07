Ce vrea Cabron să facă la pensie?! Răspunsul care a făcut-o pe Alexandra Ungureanu să râdă în hohote

In articol:

Toată țara îl știe pe Cabron și fiecare român i-a ascultat măcar o dată piesele. Artistul extrem de cunoscut iubește muzica încă de la 10 ani și își dorește să facă același lucru până când nu îl vor mai ține puterile.

Astfel, Cabron a dezvăluit ce va face la pensie.

Pasiunea pentru muzică a lui Cabron a început de la vârsta de 10 ani, atunci când artistul a primit o casetă video cu un concert al lui Elvis Presley. De atunci a știut clar ce își dorește să facă, iar pasiunea pentru meseria lui l-a făcut să nu simtă în nicio zi că muncește. Se relaxează făcând muzică, iar asta își dorește să facă toată viața.

Cabron și-a făcut planurile pentru pensie

Artistul a fost întrebat de către Alexandra Ungureanu, la „Duet” și ce vrea să facă la pensie, iar Cabron a dat un răspuns extrem de amuzant.

„Noi avem pensie, cântăreții?!”, a spus Cabron râzând.

Vedeta a continuat și a vorbit despre planurile pe care le are pentru ziua în care va veni momentul pensionării. Cabron nu vrea să se retragă din activitate, ci va face muzică până când nu o să îl mai țină puterile. Dacă nu va cânta, se va ocupa de producții muzicale și de carierele altor artiști.

„ O să fiu tot în muzică asta e clar! Asta o să fac până când nu o să mai fiu și nu o să mai fac nimic. Că o să fac muzică, că o să produs alți artiști, o să fiu în muzică.

Chiar mi-am pus întrebarea asta într-o zi, când îmi spunea cineva: care ți se pare cel mai mare coșmar al tău, în afară de, Doamne ferește, astea din familie sau probleme de genul acesta. Cred că dacă, în momentul în care aș zice gata, de azi nu mai fac asta, aș albi sau poate cine știe mă înnegresc”, a răspuns Cabron, stârnind hohote de râs din partea Alexandrei Ungureanu.

Cabron la Duet cu Alexandra Ungureanu [Sursa foto: Captură YouTube]

Cum a început drumul în muzică pentru Cabron

Artistul a povestit în emisiunea Alexandrei Ungureanu și cum a început drumul său în muzică, dar și care a fost momentul în care a știut exact ce își dorește să facă.

„M-am apucat de muzică la 15 ani, în 1998. Aveam 15 ani când ne-am făcut trupa și de pe la 10 ani eram fan Elvis Presley. Tata mi-a trimis o casetă video cu un concert de-al lui Elvis în Hawaii și eu cam așa mă jucam toată ziua.

Puneam caseta aia, învățasem deja concertul pe de rost și în fața oglinzii cântam și îmi doream să cânt. De acolo am plecat cu muzica. După aia am dat de rap, dar îmi plăcea și melodicul din rap(...) Îmi doream să fac și rap, dar să fie cumva și melodic.

Am muncit la un moment dat, am fost director la o firmă de pază vreun an. Prin 2010 cred, dar a fost ceva așa rapid ”, a explicat artistul.

Cabron și Alexandra Ungureanu în platoul emisiunii Duet [Sursa foto: Captură YouTube]

Ce face Cabron când e singur acasă

Cabron este un adevărat artist, iar una dintre pasiunile sale pare să fie gătitul! Cântărețul recunoaște că nu se omoară cu prepararea mâncării, ci doar preferă să se relaxeze astfel uneori, felurile vedetă fiind, în general, fripturile. În schimb, soția lui este expertă în bucătărie, după cum a povestit chiar el.

„Dacă sunt singur acasă, rup consola pe genunchi, când sunt singur și nu am treabă. Fac muzică oricum, eu o așa mă distrez: muzică, mă joc și mai fac și câte ceva de mâncare așa la mișto.

Îmi place, dar nu te gândi că sunt vreun nebun, dar îmi place să stau, mă relaxez cumva.(...) Soția e pe bucătărie bine! E pricepută și eu sunt cât de cât, la fripturi le fac bine așa zice lumea”, a mai povestit Cabron la Duet cu Alexandra Ungureanu.

