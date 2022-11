Ce vrea să facă Mihai Trăistariu nu a făcut niciun artist vreodată în România! Cu ce o să înlocuiască pozele indecente de pe platforma pentru adulți: "O să dispară pozele mele, ca să nu se bată cap în cap" | EXCLUSIV

In articol:

Mihai Trăistariu este unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi din țară. Și-a început cariera drept component al trupei Valahia, mai apoi adoptând o carieră solo.

Mihai Trăstariu își declară fiecare bănuț câștigat din online la ANAF

Cel mai de succes moment din cariera sa a fost reprezentarea României la concursul "Eurovision", în anul 2006, unde a ocupat locul 3 în clasament, cu piesa "Tornero".

Mihai Trăistariu este una dintre vedetele care a recunoscut că are un cont pe o platformă pentru adulți, acolo unde postează imagini pe care nu le-ar putea distribuit pe Facebook. Artistul a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și le-a explicat că deja plătește impozite pentru veniturile pe care le face pe platforma pentru adulți, dar și din restul activităților de pe YouTube.

"La mine totul e declarat! Eu din 2000 îmi declar în fiecare an toate veniturile. Banii se impozitează automat. Ei intră în bancă și automat se transferă impozitele de acolo. Eu m-am învățat așa pentru că am câștigat din YouTube de-a lungul anilor, am mai tranzacționat niște euro, am tot lucrat cu diferite site-uri și a trebuit să declar. Le-am declarat întotdeauna ca să nu am probleme, pentru că așa e normal! Banii intră numai în bancă și automat sunt văzuți de către ANAF și atunci nu am avut probleme. Nu știu alți colegi cum fac, dar eu știu că de câțiva ani ANAF oricum e conectat la băncile noastre și automat ei văd tot și ar trebui să impoziteze ei direct, fără să mai piardă timpul. Ei vor să depui și singur declarația așa că eu, an de an, mi-am depus și singur declarația. Chiar și atunci când mă duceam la ghișeu îmi spuneau că ei văd tot în calculator și deja știau ce câștiguri am", a explicat Mihai Trăistariu, pentru WOWbiz.ro.

Citeste si: Fulgy de la Clejani, condamnat la închisoare! De ce este acuzat- kfetele.ro

Citeste si: Părintele Calistrat, prima reacție după ce a fost acuzat că ar fi lovit o femeie în curtea mănăstirii- VIDEO- bzi.ro

Mihai Trăistariu își schimbă radical contul de pe platforma pentru adulți

Mihai Trăistariu a făcut marea dezvăluire pentru WOWbiz.ro. Artistul a luat o decizie radicală în ceea ce privește conținutul contului său de pe platforma pentru adulți. Adio, poze indecente și bun venit, cursuri de canto! Mihai Trăistariu ne-a mărturisit în premieră că nu se câștigă atât de bine din imaginile deocheate și preferă să posteze în schimb lecții de muzică. Cântărețul ne-a explicat tot planul său și cum a luat decizia, pe care niciun alt artist român nu a avut curaj să o ia. După ce mulți l-au criticat pentru contul pe care l-a făcut în platformă, Mihai Trăistariu aruncă bomba.

"De ce să nu fie normal? Sunt oameni care gătesc, unii fac modă. Platforma asta este absolut normală. Ea a început ca o rețea de socializare. S-a transformat din mers în pornografie, pentru că e cu bani și atunci când se câștigă, unii și-au dat seama că pot face bani așa. Eu de exemplu, aș vrea să fac cursuri de canto. Chiar aș vrea să fac asta, să fie plătite așa. Nu știam cu să fac să fie achitate într-un fel. Uite cum! Oamenii își fac abonament și îi învăț să cânte. Deci vreau să îmi schimb contul, să fac cursuri de canto. Bineînțeles că, în momentul ăla trebuie să schimb tot ce e pe acolo. Trebuie să dispară pozele mele, ca să nu se bată cap în cap. Unii în loc să găsească cursul de canto, o să găsească o poză mai așa. Eu demult mă gândesc să fac ceva cu cursurile online, că pozele nu îți aduc venituri mari. Nu am făcut-o pentru bani, ci doar să nu fie discuții și să nu intre minore.", a mărturisit Mihai Trăistariu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!