”Ce ziceți? Credeți?” Theo Rose, în dificultate chiar cu puțin timp înainte de a naște. Vedeta le-a cerut imediat sfatul fanilor din online. Despre ce este vorba?

Theo Rose și Anghel Damian urmează să devină părinți pentru prima dată, artista fiind aproape de momentul nașterii, când va aduce pe lume un băiețel.

Sasha, căci așa îl va chema pe noul copil monden, îi cam dă bătăi de cap mamei sale, care se așteaptă ca din clipă în clipă să nască.

Theo Rose se pregătește intens pentru venirea pe lume a copilului

Tocmai de aceea, pentru că abia așteaptă să-și țină copilul în brațe, cântăreața a pregătit totul pentru venirea bebelușului pe lume.

În ultima perioadă s-a asigurat că are haine de tot felul pentru bebeluș, pătuț, biberoane, scaun și multe altele, chiar și o cădiță.

Doar că, la achiziționarea celui din urmă lucru, vedeta s-a cam împotmolit. Pusă să aleagă cădița de baie pe care o vrea pentru copilul ei, Theo Rose spune că, de frică și în necunoaștere de cauză, a cerut ajutorul oamenilor din magazin.

Doar că, chiar și așa, când a ajuns acasă, cu gândul la siguranța lui Sasha, Theo Rose a vrut să afle și părerea mămicilor din comunitatea sa.

Și asta pentru că, spune ea, cada i se pare cam alunecoasă pentru un bebeluș, tocmai de aceea crede că, de fapt, mai are nevoie de un accesoriu care să îi confere copilului confort și siguranță.

”O întrebare! Voi v-ați spălat bebelușii în cădiță de asta specială? Am fost în mall, i-am cumpărat o cădiță de care am văzut și eu, dar sinceră să fiu nu știu cât e de comodă. Ce ziceți? Credeți că o să vadă bucuțele lui această cădiță? Am întrebat dacă trebuie să iau o salteluță ceva, o pernuță și cică nu, că nu alunecă. Am zis că dacă vine copilul la pachet cu antiderapante, eu sunt fericită ”, a mărturisit cântăreața pe InstaStory.

Ei bine, a cerut și a primit! Și conform răspunsurilor venite de la mamele care o urmăresc, se pare că ceea ce a cumpărat, cada de baie, este perfectă, sigură și specială pentru bebeluși.

Lucru care a făcut-o pe Theo Rose să respire ușurată și să înceapă să se preocupe și de celelalte lucruri care mai trebuie bifate înainte de naștere.

”Am înțeles, deci e bună cădița”, a mai spus apoi viitoarea mămică a lumii mondene.