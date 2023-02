Cea mai bogată jucătoare de tenis a trecut prin clipe îngrozitoare, după ce mama sa a suferit un stop cardiac. Aceasta s-a gândit inclusiv la retragerea din lumea sportului

In articol:

Jessica Pegula (28 de ani, 4 WTA), cunoscută drept cea mai bogată jucătoare din circuitul de tenis feminin, a trecut prin clipe crunte, după ce mama sa a suferit un

Cea mai bogată jucătoare de tenis a fost la un pas de a se retrage din acest sport

stop cardiac. Tânăra a luat în calcul inclusiv retragerea din lumea sportului.

Cea mai bogată jucătoare de tenis, așa cum i se spune Jessicăi Pegula, întrucât averea familiei sale este estimată la șapte miliarde de dolari, a povestit recent cum a fost aproape de retragerea din acest sport. Tânăra de 28 de ani a mărturisit că a luat în calcul acest lucru după ce mama sa, Kim Pegula, a suferit în vară un stop cardiac.

Potrivit digisport.ro, Jessica a aflat despre ce a pățit mama sa abia când s-a întors de la Roland Garros, fiind eliminată în faza sferturilor de finală de Iga Swiatek. Astfel, tenismena a spus că în acele momente se gândea doar la retragere, însă tocmai datorită mamei sale nu a recurs la acest gest.

Jessica Pegula [Sursa foto: instagram.com/jpegula]

Jessica Pegula, despre cel mai greu moment din viața sa: „Sunt mândră că pot face față oricărei situații cu care mă confrunt, dar asta a fost prea mult”

Jessica Pegula, supranumită cea mai bogată jucătoare de tenis, face parte din familia care deține echipele de fotbal american și hochei, Buffalo Bills, respectiv Bufallo Sabres. Iată declarației sportivei, care a fost gata să renunțe la tenis, după ce mama sa a suferit un stop cardiac:

„Deodată am trecut de la 'Hai să sărbătorim intrarea în Top 10 mondial' la 'Trebuie să mă gândesc la cariera mea de după tenis mult mai devreme decât am crezut?'. Am 28 de ani şi sunt mândră că pot face față oricărei situații cu care mă confrunt, dar asta a fost prea mult.

Încă voiam să joc la Wimbledon dacă ştiam că mama mea este OK. Tatăl meu nu a vrut să mai joc, dar știam că mama s-ar supăra dacă aș renunța din cauza ei.

Am avut de-a face cu multe speculații şi întrebări privind sănătatea ei, chiar dezmințind zvonurile că ea a murit. Nu a fost neapărat cea mai plăcută experiență la Wimbledon, îmi amintesc.

Am avut câteva victorii bune şi am fost mândră că am putut juca având în vedere situația.”, a scris Jessica Pegula, în The Player's Tribune, citează sursa menționată anterior.

Sursa: digisport.ro