Cea mai buna budinca de ciocolata. Reteta simpla de budinca

Pentru astazi m-am gandit sa-ti propun reteta lui Jamie Oliver de budinca de ciocolata. Se prepara foarte simplu si va fi pe gustul oricui.

Retetele celebrului bucatar britanic au facut ocolul Pamantului, iar Jamie Oliver este probabil cel mai cunoscut si apreciat chef in acest moment. Reteta sa de budinca de ciocolata nu este complicat de facut, dar este delicioasa: combinatia de ciocolata si clementine poate fi incununarea unei cine romantice sau a unei seri petrecute in compania prietenilor.

Ingrediente pentru budinca de ciocolata de la Jamie Oliver:

-300 gr ciocolata neagra, cu minimum 70% cacao;

-200 gr unt nesarat;

-300 gr zahar brun;

-5 oua mari, ecologice.

Pentru sirop & topping:

-8 clementine;

-2 linguri de zahar brun;

-12 lingurite de smantana.

Mod de preparare:

Se preincalzeste cuptorul la 160 de grade Celsius. Ciocolata se rupe in bucati si se pune intr-un vas termorezistent, deasupra unei oale cu apa calda. Se adauga untul si un praf de sare de mare si se amesteca ocazional, pana cand ciocolata se topeste. Se ia de pe foc si se lasa sa se raceasca timp de 15 minute.

Intr-un castron separat se bat impreuna ouale si zaharul, pana se obtine o spuma groasa. Amestecand continuu, se incorporeaza ciocolata. Amestecul obtine se imparte in mod egal in 12 cescute de ceai, care se pun intr-o tava adanca. Tava se pune in cuptor, apoi se toarna cu atentie o cantitate suficienta de apa fierbinte, care sa acopere cescutele pana la jumatate.

Citeste pe andreearaicu.ro cum se pregateste budinca de ciocolata dupa reteta celebrului bucatar britanic Jamie Oliver.