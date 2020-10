Bianca Drăgușanu, alături de apropiați [Sursa foto: Instagram]

In articol:

O prietenă foarte apropiată Biancăi Drăgușanu i-a transmis un mesaj emoționant, iar frumoasa blondină l-a distribuit pe pagina ei de Instagram. La doar o zi după ce a apărut cu vânătăi pe față, vedeta este susținută atât de prieteni, cât și de necunoscuți. Foarte mulți internauți i-au scris Biancăi Drăgușanu mesaje de susținere și o sfătuiesc pe vedetă ce să facă mai departe. Seara trecută a petrecut-o în compania fetiței ei, Sofia, cu care a ieșit într-un centru comercial unde s-au relaxat.

Bianca Drăgușanu si prietena ei[Sursa foto: Instagram]

Mesajul transmis de prietena Biancăi Drăgușanu

”Te iubesc, maimuța mea nebună. Nimeni nu poate schimba asta. Voi fi mereu de partea ta, indiferent ce faci sau unde te vei duce”, i-a scris prietena vedetei. Se pare că cele două sunt foarte apropiate, ținând cont de postările pe care le au împreună. Ba mai mult, acestea petrec foarte mult timp împreună, iar frumoasa brunetă a fost prezentă la vila din Pipera a afaceristului, atunci când a avut loc ziua de naștere a Sofiei.

O prietenă apropiată vedetei i-a transmis un mesaj călduros[Sursa foto: Instagram]

Paparazzi WoWbiz au surprins-o pe Bianca Drăgușanu, la cumpărături, la doar o zi după ce a apărut cu vânătăi pe față. Vedeta petrece câteva momente de liniște, într-un centru comercial. După ce ieri anunța că urmează să facă declarații bombă, Bianca Drăgușanu pare că are nevoie de câteva momente de liniște, în care să se relaxeze, departe de rețelele de socializare.

„Dragii mei, astăzi am să îmi dau toate măștile jos și am să vă povestesc o dramă, care poate să aibă un final fericit. Urmează să vă fac niște dezvăluiri incendiare, să-mi dau toate măștile jos și toți ochelarii, ca să vedeți despre ce este vorba, real, în viața mea. Pentru că știu că sunteți foarte mulți care vă dați cu părerea despre viața mea și mă apreciați. Ei bine, și pentru că sunt un om foarte asumat și un om care depășește orice situație cu brio, astăzi am să vă arăt cum arată o femeie iubită, nemachiată”, a spus Bianca Drăgușanu, pe Instagram.