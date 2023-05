"Cea mai calitativă vită, la cel mai mic preț" Caius Covrig, totul despre o afacere de succes! Cum a devenit unul dintre cei mai tineri milionari din România?

In articol:

Caius Covrig este unul dintre cei mai tineri milionari români. La doar 27 de ani, proaspăt împliniți, se poate mândri cu afaceri de succes, afaceri de care se ocupă singur, dar și cu o frumoasă carieră în sport.

Caius Covrig se caracterizează ca fiind un om extrem de muncitor, un om educat și modest, iar dacă pe plan profesional tot efortul depus îi este recunoscut și știut de mulți, când vine vorba de partea personala atât poate spune: iubește pe cineva, dar preferă să nu dea detalii.

Caius Covrig deține unul dintre cele mai rafinate restaurante din țară

Caius Covrig este recunoscut pentru succesul lui în HoReCa. Se promovează pe rețelele sociale, iar lumea îl apreciază pentru tot ce face. Invitat la Fiță cu Adiță, tânărul milionar a făcut dezvăluiri despre afacerile lui și calitatea pe care o aduce pe piață.

"Primii bani i-am făcut din baschet, care mi-au permis să investesc după aceea și să am un trai confortabil. În afară de domeniul HoReCa, mai produc bani din imobiliare, am o firmă de import-export în America, aduc de obicei pe tot ce înseamnă rezidențial. La restaurantul meu se vinde cea mai calitativă vită, la cel mai mic preț din România. Mie îmi place să mănânc doar mâncare de calitate. Consider că sănătatea vine, în primul rând, de la ce mănânci, alimentație. Eu am un concept de fine dining, materie primă. Foarte mulți au impresia că acest concept la români înseamnă mâncare puțină. Este foarte greșit. Fine dining înseamnă materie primă premium și plating la cu totul alt nivel. La mine în restaurant am un detaliu pe fiecare farfurie în parte. La fiecare preparat în parte vine ospătarul cu sosuri, cu gheață carbonică, foc. Prin brandingul pe care eu mi l-am creat, am făcut parteneriate cu fiecare furnizor în parte de materie primă și consider că vând fine dining la cel mai mic preț de pe piață.", a declarat Caius Covrig.

Citeste si: Negii sau verucile: tipuri si tratament

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Cum arată culturista care face ravagii pe OnlyFans. "Oamenii îmi spun «Kendall Jenner pe steroizi»"| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

Caius Covrig, dezvăluiri despre iubita lui

Caius Covrig a spus câte ceva și din viața sa amoroasă, dar nu prea mult, pentru că îi place să țină totul privat. A recunoscut că are pe cineva în viața lui și că nu îl deranjează gelozia.

"Am o persoană cu care mă iubesc. Nu promovez în mediul online partea mea privată. Îmi place să stau așa mai retras, pentru că așa e mai frumos. Fiind un bărbat de succes, automat iubita mea e geloasă. Ea are 24 de ani. Dacă nu ești geloasă, nu iubești.", a mărturisit Caius Covrig, la Fiță cu Adiță.

Citeste si: Mihaela Rădulescu a fost invitată la nunta lui Dani Oțil. Ce părere are Gabriela Prisăcariu despre marele eveniment- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 11 mai 2023. Ce sfinți sunt cinstiți joi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Adevărul din spatele căsătoriei lui Rose Hanbury, presupusa amantă a prințului William, cu David Cholmondeley- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!