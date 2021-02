Cea mai controversată jucătoare de tenis de la noi, rezultate incredibile în sport

In articol:

Ocupanta locului 658 WTA, Andreea Prisăcariu este, cu siguranță, una dintre cele mai excentrice și mai controversate jucătoare de tenis din România, în ciuda faptului că este văzută ca fiind noua speranță a sportului alb românesc.

Tatuată din cap până în picioare, cu un look și apucături de influencer, Andreea Prisăcariu pare să își vadă, totuși, de cariera în tenis, meciurile ei fiind considerate o adevărată încântare pentru specialiști. Iar, acum, puștoaica din tenis a reușit să se califice, din nou, pe tabloul principal al turneului din Antalya, considerat, deja, ”specialitatea” ei, românca reușind să cucerească trofeul de două ori în anii trecuți.

Andreea Prisacariu are rezultate foarte bune in tenis

Jucătoare redutabilă pe zgură, Andreea Prisăcariu a trecut în minimum de seturi de adversare ei în calificări, acesta fiind cel de-a treilea meci pe care l-a câștigat în Antalya fără să aibă niciun fel de probleme. Mai mult, astăzi, jucătoarea noastră de tenis a reușit să treacă și de primul tur al turneului fără să se obosească prea mult, Andreea Prisăcariu dovedind că Antalya îi aduce noroc.

Andreea Prisăcariu, show în Antalya

Dar nu doar tenisul o face pe Andreea Prisăcariu să iubească Antalya, ci și momentele de relaxare de acolo.

Și, culmea, regiunea turească pare să o atragă și când vine vorba de distracție, Andreea Prisăcariu fiind subiectul unor controverse cât se poate de serioase de Revelion, atunci când jucătoarea de tenis a postat imagini din Antalya, de la o petrecere, reușind să scandalizeze lumea tenisului cu imaginile cu ea cât se poate de explicite. Ea a postat o fotografie pe contul personal de Instagram, în care s-a pozat în în lenjerie intimă, însoțită de textulPuțin mai târziu, Andreea Prisăcariu a postat un clip în care dansa pe manele și se declara fana unui cântăreț la modă:

Andreea Prisăcariu are 21 de tatuaje

Andreea Prisăcariu adoră să pozeze provocator, iar fanii tenisului au comparat-o cu Aryna

Sabalenka, o jucătoare mult mai cunoscută, dar care are pasiuni comune cu românca. Dacă Aryna este pe val prin prisma performanțelor obținute recent – trei titluri WTA cucerite în 2020, Andreea face senzație, deocamdată, în afara terenului de tenis. Andreea Prisăcariu, fostă campioană națională de tenis la trei categorii de vârstă, are nu mai puțin de 21 de tatuaje.

Andreea Prisacariu nu se sfieste sa pozeze provocator

” Am 21 de tatuaje. Lupul de pe brațul stâng e animalul meu sălbatic favorit. E împărțit în jumătate: o jumătate e partea mea bună, iar cealaltă e partea rea. Mai am un tatuaj pentru bunica mea, care a decedat în 2013. E un soare, consider că mă protejează de rele. Pe antebraț am tatuaje pentru bunicii mei. Mai am un mic șarpe pe ceafă. Pe glezne mai am niște stele și o semilună. Mai am o flacără, o coroană. Toate înseamnă câte ceva foarte puternic pentru mine”, spunea Andreea Prisăcariu.