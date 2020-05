In articol:

Agafia Teofan a ajuns în primele pagini ale presei după ce soțul ei a murit. Bărbatul a băut spirt contrafăcut și s-a stins din viață, dar partenera de viață nu-l jelește, așa cum s-ar fi așteptat toată lumea. după ce a recunoscut că și ea a aăut de multe ori spirt cu suc sau cu apă și că acesta este un obicei din satul lor, ieșeanca a șocat pe toată lumea când a recunoscut că nu regretă deloc moartea soțului ei.

a spus Agafia pentru reporterii BZI.

Femeia a povestit și una dintre întâmplările care arată că nu avea o relație bună cu soțul ei.

„Eu am trăit greu cu el. Înainte să moară eu m-am urcat în pod. El mi-a luat scara și a trebuit să sar. Am dat cu capul de ciment… m-am lovit tare… dar asta e, bine că am scăpat acum”, a mai spus ea, conform sursei mai sus citate.

Citeste si: Roxana Buzoiu, dezvăluiri șocante despre Daiana: „Îți dă bani ca n-ai haine. Ai venit cu o geantă cu trei izmene”

Citeste si: Scandal de amploare în Suceava! Preşedintele Consiliului Judeţean, testat cu prioritate pentru coronavirus

Patru ieșeni din comună au murit după ce au băut spirt

Soțul văduvei fericite nu este singura persoană care a decedat după ce a băut spirt contrafăcut. Alte trei persoane din satul Brătești, comuna Stolniceni Prăjescu, județul Iași, au murit din aceeași cauză. Chiar Agafia a găsit-o moartă pe o vecină.

a completat Agafia.

sursa foto: BZI