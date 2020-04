In articol:

Dan Negru este în televiziune de aproape trei decenii și a reușit să cucerească publicul român cu fiecare apariție așa. Prezentatorul Tv a intrat inițial în lumea radio din „zgârcenie” așa cum descrie el, apoi a făcut pasul cel mare și a intrat în lumina reflectoarelor.

Dan Negru a fost invitat de Selly în emisiunea lui de pe Youtube, unde a povestit detalii importante din viața și din carierea sa. Dan Negru, sincer din fire, nu s-a ferit să spună adevărul despre momentul în care a apucat-o pe acest drum.

„M-am apucat de televiziune în 1992, cam pe acolo pe undeva. Am facut radio prima data. Am început sa fac radio din cauza zgârceniei mele. Am o colecție zdravană de discuri pe vinil și când a început sa emita Radio Timișoara în 1990 am ajuns cu jutorul unor prieteni în studio și m-au rugat sa duc discuri sa în muzica. Le-am dus, dar de zgârcit ce sunt ca să nu mi le zgârie, am zis „Ba, vin, dar stau și eu cu voi aici ca voi îmi zgâriați discurile și astea costa.” Și am stat acolo și la un moment dau au zis „Daca tot ești pe aici și vrei cu muzica, nu te bagi sa spui și tu câteva cuvinte?” Și așa am ajuns la microfon. Am început sa vorbesc de trupele care erau la moda atunci.”, i-a povestit Dan Negru lui Selly.

Cea mai frumoasa declarație de dragoste pe care Dan Negru a primit-o: „Nu e de la soția mea"

Dan Negru recunoaște că nu se pune problema să nu aibă emoții atunci când intră în direct sau chiar și atunci când este oprit pe stradă de oameni simpli. Prezentatorul a povestit un moment emoționant din carierea sa, moment care, îți va face pielea de găină.

„Cea mai frumoasa declarație de dragoste pe care mi-a spus-o vreodata altcineva decât soția mea am auzit-o în aeroport la Cluj. A venit la mine un batrân de vreo 70 de ani și ma întreaba: „Dvs sunteți Dan Negru? Dom'le mie nu-mi place deloc de tine. Urli, țipi, dai din mâini, nevasta-mea se uita mereu la tine și îi zic: `ce vezi ma la asta de urla ca nebunul, da din mâini, Revelioane`. Îi placea. Soția mea a murit de doi ani. Și de doi ani de zile, de fiecare data când apareți la televizor eu dau televizorul mai tare și nu schimb canalul. Ea ca și când soția mea ar fi în casa cu mine și se uita la televizor. M-a emoționat.”, a spus Dan Negru.