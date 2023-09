„Cea mai frumoasă zi” Bucurie mare în familia Adelinei și a lui Radu Dragne! Foștii concurenți de la „Puterea Dragostei” și-au creștinat fetița! Nașa micuței este chiar Cristina Dorobanțu

In articol:

Radu și Adelina Dragne au trăit astăzi cele mai frumoase, dar și emoționante momente din viața lor. Foștii concurenți de la „Puterea Dragostei” și-au botezat fetița, avându-i alături pe cei mai dragi oameni sufletului lor, printre care și vedeta Kanal D, Cristina Dorobanțu, cea care îi este nașă micuței Eva Zeynep Mihaela.

Radu și Adelina și-au creștinat fetița

Câștigătorii ultimului sezon al emisiunii matrimoniale „Puterea Dragostei” trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, iar rodului iubirii lor, fetița pe care o au împreună, a fost astăzi botezată. Fericitul eveniment a avut loc la biserica din Țicleni, acolo unde cei doi părinți i-au avut alături pe cei mai apropiați prieteni ai lor.

Micuța botezată poartă numele de Eva Zeynep Mihaela, iar părinții ei au ales ca nașa acesteia să fie chiar moderatoarea emisiunii în care ei s-au cunoscut, Cristina Dorobanțu. De asemenea, fetița îi poartă și prenumele vedetei, iar nașa acesteia i-a pregătit un trusou special, cu o rochie de prințesă, de culoare albă, personalizat cu numele ei. Alături de Cristina Dorobanțu a fost și Codruț Pop, fostul coleg de emisiune al lui Radu și al Adelinei, care a fost „naș de ocazie”, după cum fericitul tătic l-a numit.

În timpul slujbei, micuța Eva Zeynep Mihaela a fost foarte cuminte și a vărsat doar câteva lacrimi în momentul în care a fost băgată în cristelniță, după care s-a liniștit în brațele nașei sale, Cristina Dorobanțu.

Cristina Dorobanțu este nașa fetiței lui Radu și a Adelinei Dragne

Primele declarații are fericitei mămici, în ziua botezului

Adelina Dragne nu-și mai încape în piele de fericire de când a devenit mămică pentru prima dată. Câștigătoarea ultimului sezon al emisiunii „Puterea Dragostei” a făcut primele declarații după fericitul eveniment din viața ei, mărturisind că a fost foarte emoționată pentru botezul fiicei sale și a declarat că abia de acum încolo le va arăta

tuturor oamenilor cât de frumoasă este fetița ei, căci, până acum, a vrut să o țină pe aceasta departe de ochii curioșilor. De asemenea, în această seară, Adelina și Radu Dragne vor sărbători creștinarea micuței lor în cadrul unei petreceri fastuoase, unde vor avea 130 de invitați.

„Am fost foarte emoționată. E cea mai frumoasă zi din viața mea. Am botezat-o pe fetița noastră și acum o pot arata tuturor, să vadă cât e de frumoasă. Va fi un eveniment frumos seara, cu 130 de invitați și muuulte surprize. Cu siguranță va fi o zi de neuitat!”, a declarat Adelina de la Puterea Dragostei pentru WOWbiz.ro.

Radu și Adelina Dragne și-au botezat astăzi fetița

Cristina Dorobanțu, emoționată înainte de botez

Vedeta Kanal D are o legătură specială cu Adelina și Radu Dragne, cei care au ales-o pentru a le fi nașă fetiței lor, deoarece aceștia s-au cunoscut chiar în ultimul sezon al emisiunii „Puterea Dragostei”, pe care Cristina Dorobanțu l-a prezentat. Cu puțin timp înainte de botezul finuței ei, vedeta a mărturisit, cu lacrimi în ochi, că este foarte fericită pentru faptul că a reușit să fie părtașă la povestea de dragoste a celor doi foști concurenți de la „Puterea Dragostei” și pentru că le va boteza acestora fetița.

„Am luat parte la tot ce înseamnă povestea lor de dragoste până când s-au unit și a fost extrem de interesant. Parcă a fost lupta mea.(…) Sunt atât de mândră ca am putut să fac ceea ce am făcut. Sunt atât de mândră ca o să am în brațe un copil care s-a născut din dorința mea de a-i uni pe părinții lui. Când o sa crească Zeynep mare și mă va înțelege, am să-i spun că nașa i-a unit pe părinții ei. Abia aștept momentul acela. Mi-am dorit enorm să fie așa. Sunt extrem de fericită”, a povestit Cristina Dorobanțu la WOWnews.