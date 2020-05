Nicoleta Dragne, cândva ispită pe insula iubirii, iar în prezent viitoare mămică, încearcă să se acomodeze cu noua ei viață.

In articol:

Schimbarea nu a fost deloc una ușoară, mai ales că începutul sarcinii a venit la pachet și cu stări mai puțin plăcute. Bruneta a mărturisit că au fost zile în care și-a petrecut mare parte din timp închisă în baie, din cauza stărilor neplăcute.

Din fericire, lucrurile s-au mai liniștit acum pentru ea. Astfel, medicii au sfătuit-o să evite efortul mare și să încerce să stea cât mai relaxată în această perioadă.

“A fost greu primele luni, pentru că eram tot timpul închisă în baie, îmi era rău tot timpul. Acum, momentan, de vreo lună stau în pat, pentru că am avut ceva complicații și nu am voie să mai depun efort. Eu am muncit și m-am agitat foarte mult la atelier, pentru că a fost foarte aglomerat. Și probabil că am ridicat niște chestii pe acolo ce nu trebuia”, a spus Nicoleta Dragne la o emisiune TV.

Jojo de la Insula iubirii a pierdut sarcina! ¨Eram gravidă în cinci luni. Era fetiță"

Jojo și-a găsit puterea să vorbească despre pierderea sarcinii.

Citeste si: Cătălin Cazacu se distrează pe cinste în Thailanda! Vezi ce a răspuns Faimosul de la Exatlon la întrebarea dacă se face ispită pe Insula iubirii!

"Tragedia s-a întâmplat când eram gravidă în cinci luni. Era fetiţă. Eram foarte fericită şi abia aşteptam să se întâmple minunea. Din păcate… A fost o sarcină cu probleme, iar în perioada respectivă am avut nişte necazuri, cu mama. Mi-am neglijat sănătatea, iar stresul şi problemele şi-au pus amprenta şi au condus la pierderea sarcinii", a declarat Georgiana