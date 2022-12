Cea mai mare frică a lui Mihai Mitoșeru. La ce se gândește de fiecare dată cu groază: "Mi-am asumat"

In articol:

Mihai Mitoșeru are o carieră impresionantă și se bucură de un succes răsunător în televiziune, dar atunci când vine vorba despre viața lui privată, prezentatorul TV preferă să fie destul de discret.

Într-un interviu recent, și-a deschis, însă, sufletul în fața celor de acasă și a dezvăluit lucruri mai puțin știute despre el.

Mihai Mitoșeru, despre cea mai mare frică a lui: "Mi-am asumat"

Mihai Mitoșeru a dezvăluit că atunci când vine vorba despre viața lui personală are o teamă de care nu poate scăpa. Prezentatorul TV mărturisește că problemele de sănătate cu care mama lui s-a confruntat în ultimul timp l-au făcut să se realizeze că va veni un moment în care va rămâne singur pe lume, iar acest lucru îl îngrozește:

"Reporter: Care este cea mai mare frică a ta?

Mihai Mitoșeru: Că voi rămâne singur. Când s-a întâmplat cu mama ce s-a întâmplat (n.r.- operația pe creier suferită de mama prezentatorului), am realizat că, la un moment dat, chiar o să rămân singur, că doar pe ea o am. Am ajuns aici pentru că eu am vrut și mi-am asumat, eu am vrut să divorțez, am vrut să fiu singur, vreau în continuare să fiu singur. Dar am frica asta, că voi rămâne singur pe lume.", a declarat Mihai Mitoșeru, pentru spectacola.ro.

Lucrurile pe care Mihai Mitoșeru ar vrea să le schimbe, dacă ar putea da timpul înapoi

Dacă în privința faptului că este singur Mihai Mitoșeru a dezvăluit că își asumă în totalitate alegerile făcute, în ceea ce privește unele momente din viața lui, prezentatorul recunoaște că și-ar dori să schimbe câteva lucruri: "Aș schimba multe. Cu trecerea timpului vezi altfel viața, mai ales când te maturizezi. La un moment dat, am pierdut toți banii și a trebuit să o iau de la zero.

Cu Bingo și cu spectacolele pe care le prezentam câștigam atât de bine, încât puteam să fac multe lucruri. Dar am pierdut tot, chiar și casele noastre, ale mamei și a mea, aveam două apartamente. Am rămas în stradă și a fost greu. N-aș mai face tâmpeniile de la 20 de ani, să arunc cu banii. Aș fi mai chibzuit.", a mai spus Mihai Mitoșeru, pentru sursa citată.